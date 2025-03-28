"Укрзалізниця" оголосила про форс-мажор через кібератаку

Через масштабну кібератаку “Укрзалізниця” повідомила про можливе повне або часткове невиконання зобов'язань за договорами, укладеними з контрагентами, внаслідок дії форс-мажорних обставин.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

У ньому зазначається, що 23 березня 2025 року АТ «Укрзалізниця» зазнало масштабної кібератаки на інформаційно-телекомунікаційні системи, в результаті якої було суттєво порушено функціонування автоматизованих систем та забезпечення стандартної діяльності компанії.

Наразі відновлення роботи автоматизованих систем та цифрових сервісів триває, а фахівці компанії працюють над усуненням наслідків інциденту.

"У зв’язку з цим АТ «Укрзалізниця» інформує про можливе повне або часткове невиконання зобов’язань за договорами, укладеними з контрагентами, внаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)", - підкреслюють в УЗ.

У компанії наголошують, що докладають максимальних зусиль для якнайшвидшого відновлення повноцінної роботи всіх сервісів та виконання своїх зобов'язань перед клієнтами та партнерами.

Масштабний збій у роботі "Укрзалізниці"

Нагадаємо, ввечері 23 березня онлайн-системи “Укрзалізниці” зазнали масштабної тергетованої кібератаки.

Через це компанія тимчасово перейшла на паперовий документообіг вантажних перевезень, про що було повідомлено клієнтів.

27 березня “Укрзалізниця” відновила онлайн-продаж квитків у застосунку після масштабної кібератаки на IT-системи компанії.