- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
"Укрзалізниця" оголосила про форс-мажор через кібератаку
Через масштабну кібератаку “Укрзалізниця” повідомила про можливе повне або часткове невиконання зобов'язань за договорами, укладеними з контрагентами, внаслідок дії форс-мажорних обставин.
Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".
У ньому зазначається, що 23 березня 2025 року АТ «Укрзалізниця» зазнало масштабної кібератаки на інформаційно-телекомунікаційні системи, в результаті якої було суттєво порушено функціонування автоматизованих систем та забезпечення стандартної діяльності компанії.
Наразі відновлення роботи автоматизованих систем та цифрових сервісів триває, а фахівці компанії працюють над усуненням наслідків інциденту.
"У зв’язку з цим АТ «Укрзалізниця» інформує про можливе повне або часткове невиконання зобов’язань за договорами, укладеними з контрагентами, внаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)", - підкреслюють в УЗ.
У компанії наголошують, що докладають максимальних зусиль для якнайшвидшого відновлення повноцінної роботи всіх сервісів та виконання своїх зобов'язань перед клієнтами та партнерами.
Масштабний збій у роботі "Укрзалізниці"
Нагадаємо, ввечері 23 березня онлайн-системи “Укрзалізниці” зазнали масштабної тергетованої кібератаки.
Через це компанія тимчасово перейшла на паперовий документообіг вантажних перевезень, про що було повідомлено клієнтів.
27 березня “Укрзалізниця” відновила онлайн-продаж квитків у застосунку після масштабної кібератаки на IT-системи компанії.