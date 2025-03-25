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"Укрзалізниця" через збій перейшла на паперові документи для вантажних перевезень: який механізм роботи
“Укрзалізниця” активно працює над відновленням вантажних сервісів після нещодавньої кібератаки. Компанія тимчасово перейшла на паперовий документообіг, про що було повідомлено клієнтів.
Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".
"Крім пасажирських сервісів, наші IT-фахівці та партнери працюють над відновленням вантажних сервісів. Одразу після кібератаки ми тимчасово перейшли на паперовий документообіг, про що попередили клієнтів. Усіх працівників залізниці проінструктовано", - йдеться в повідомленні.
Як організувати вантажні перевезення
Оформлення всіх необхідних документів, пов'язаних з вантажними перевезеннями, таких як станційні звіти, комерційна та вагонна документація, а також різні форми обліку, здійснюватиметься на папері. В УЗ нагадали механізм роботи для організації перевезень вантажів та надання послуг в паперовому форматі.
Для відправлення вантажу, порожніх вагонів, контейнерів
- Відправник має сформувати в паперовому вигляді перевізний документ і надати його до товарної контори на станції відправлення (за відсутності товарної контори документи приймає начальник станції або виконувач обовʼязків).
- На станціях наявні порожні бланки залізничних накладних або в електронному вигляді зразки бланків, вони надаються відправникам для заповнення.
Планування перевезень
- внутрішнє сполучення – за предʼявленням;
- експорт через порти – за наявності листа-погодження порту;
- експорт через західні переходи – відправник надає письмове замовлення у відділ нормування Департаменту технологій перевезень та комерційної роботи в будь-який зручний спосіб. Після погодження перевезення з перевізниками ЄС працівник відділу нормування надає інформацію щодо погодження на адресу призначеного відповідального працівника регіональної філії;
- станція відправлення здійснює облік відвантажених вантажів.
В компанії додали, що після відновлення вантажних послуг, оформлення документів буде здійснюватися в електронному форматі.
Масштабний збій у роботі "Укрзалізниці"
Нагадаємо, ввечері 23 березня онлайн-системи “Укрзалізниці” зазнали масштабної тергетованої кібератаки. Відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується. На Центральному вокзалі Києва, де працювали лише 4 каси по Україні та 2 міжнародні, доводилося стояти в черзі по 40-50 хв.
24 березня на Центральному залізничному вокзалі Києва подвоїли кількість відчинених кас. Таке рішення ухвалили на тлі технічного збою, що вплинув на онлайн-продаж квитків. Пасажирам радять купувати квитки в обідній час, коли навантаження на каси менше.
25 березня в УЗ повідомили, що продаж квитків продовжиться в касах, однак найближчим часом планується запустити роботу онлайн-сервісів.