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"Укрзализныця" объявила о форс-мажоре из-за кибератаки
Из-за масштабной кибератаки " Укрзализныця " сообщила о возможном полном или частичном невыполнении обязательств по договорам, заключенным с контрагентами, в результате действия форс-мажорных обстоятельств.
Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".
В нем отмечается, что 23 марта 2025 года АО «Укрзализныця» испытало масштабную кибератаку на информационно-телекоммуникационные системы, в результате которой было существенно нарушено функционирование автоматизированных систем и обеспечение стандартной деятельности компании.
В настоящее время возобновление работы автоматизированных систем и цифровых сервисов продолжается, а специалисты компании работают над устранением последствий инцидента.
"В связи с этим АО "Укрзализныця" информирует о возможном полном или частичном невыполнении обязательств по договорам, заключенным с контрагентами, в результате действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы)", — подчеркивают в УЗ.
В компании отмечают, что прилагают максимальные усилия для скорейшего восстановления полноценной работы всех сервисов и выполнения своих обязательств перед клиентами и партнерами.
Масштабный сбой в работе "Укрзализныци"
Напомним, вечером 23 марта онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке .
Поэтому компания временно перешла на бумажный документооборот грузовых перевозок, о чем было сообщено клиентам.
27 марта "Укрзализныця" возобновила онлайн-продажу билетов в приложении после масштабной кибератаки на IT-системы компании.