Аграрии назвали главные проблемы взаимодействия с "Укрзализныцей"

Сотрудничество украинских аграриев с "Укрзализныцей" до сих пор оставляет желать лучшего. Если в 2022-2023 годах, несмотря на повышение тарифов и значительные временные логистические расходы, агросектор не имел существенного выбора в вопросах перевозок, то есть определенные изменения.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщил генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Олег Хоменко.

По его словам, оккупация 20% территорий привела к сокращению производства сельскохозяйственной продукции, поэтому даже в лучшие урожайные годы объем перевозок не превысит 65 миллионов тонн агропродукции.

По мнению директора УКАБ, УЗ необходимо учитывать такое уменьшение потенциального спроса на свои услуги со стороны агросектора. Но планируется увеличение тарифов при отсутствии улучшения эффективности.

Как отметил Хоменко, среди главных проблем УЗ по-прежнему остаются:

Низкая скорость перевозок: сельскохозяйственная продукция из условного элеватора в Черниговской области в условный порт в Одесской области, по расчетам Укрзализныци, двигается со средней скоростью 50 километров в день. То есть срок доставки – 10-11 дней, за которые приходится платить;

Отсутствие должного GPS-трекинга для отслеживания вагонов;

Дотирование пассажирских перевозок за счет грузовых и попытки компенсировать ущерб путем повышения тарифов;

Низкий уровень вовлечённости современных технологий.

Как считает Хоменко, основная причина проблем – монопольное положение "Укрзализныци", поскольку отсутствие конкуренции позволяет компании диктовать условия. Улучшить ситуацию могло бы разделение "Укрзализныци" на три отдельных направления: пассажирские перевозки, инфраструктура и грузовые перевозки.

"Если "Укрзализныця" не сможет улучшить эффективность в ближайшее время, то украинские аграрии будут развивать альтернативные варианты для перевозки продукции", — подчеркнул Хоменко.

Он убежден, что УЗ следует развивать искусственный интеллект на железной дороге и идентификацию движения своих вагонов, а также работать над повышением эффективности.

"Впрочем, если модернизация не состоится, агробизнес быстро адаптируется самостоятельно. Уже сейчас аграрии владеют и пользуются сотнями собственных вагонов, и если УЗ продолжит повышать тарифы без улучшения качества услуг, они вынуждены будут переориентироваться на автомобильную логистику, обеспечивая независимость своего бизнеса ", – подчеркнул Хоменко.

УКАБ подал иск в Хозяйственный суд города Киева о пересмотре решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по делу АО "Укрзализныця" по поводу злоупотребления монопольным положением на рынке грузоперевозок.

Напомним, с 20 марта 2025 года "Укрзализныця" приостановила предоставление скидки 30% на экспортные перевозки сельскохозяйственной продукции , отправляемой со станций, расположенных на территориях возможных или активных боевых действий.