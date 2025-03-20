"Укрзализныця" отменяет скидку 30% на экспортные перевозки агропродукции по новым направлениям: в чем дело

"Укрзализныця" с 20 марта 2025 года приостанавливает скидку 30% на экспортные перевозки для отправителей с обновленных территорий боевых действий.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Скидки на экспортные перевозки отменяются

Как сообщает компания, с 20 марта 2025 года вступил в силу приказ Министерства развития общин и территорий №376 "Об утверждении перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией". Этим приказом признан утратившим силу предварительный приказ Минреинтеграции №309.

В связи с этим предоставление скидки 30% на экспортные перевозки сельскохозяйственной продукции, отправляемой со станций, расположенных на территориях возможных или активных боевых действий, включенных в перечень по приказу Минреинтеграции, временно прекращено.

По данным "Укрзализныци", с 00:00 20 марта перевозка сельскохозяйственной продукции отправителями с указанных территорий происходит по общим условиям.

Напомним, объемы перевозок зерновых грузов "Укрзализныцей" в 2024 году стали рекордными с 2020 года. По итогам года по железной дороге было экспортировано 34,132 млн тонн зерна, что на 30% больше, чем в 2023 году.

В частности, перевозка железной руды на экспорт увеличилась по сравнению с 2023 годом в 1,7 раза до 33 миллионов тонн, а черных металлов — на 13,7% до 5,17 миллиона тонн. При этом в УЗ прогнозируется сокращение общего объема грузоперевозок в 2025 году примерно на 10 миллионов тонн.