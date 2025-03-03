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"Укрзализныця" создает "Локомотивную компанию": депо объединят в единую систему

"Укрзализныця" создает "Локомотивную компанию": депо объединят в единую систему
Фото: председатель правления УЗ Александр Перцовский

АО "Укрзализныця" начинает полноценную работу новой структуры – "Локомотивной компании", в которую войдут локомотивные депо.

Об этом сообщил глава правления УЗ Александр Перцовский.

По его словам, создание "Локомотивной компании" позволит централизовать координацию, оптимизировать процессы и более эффективно загружать мощные депо.

Это улучшит материально-техническое обеспечение и повысит качество ремонта и обслуживания локомотивов.

Для реализации реформы руководство УЗ посещает локомотивные депо, чтобы оценить их реальные возможности. На этот раз внимание уделили базам Одесской железной дороги:

  • Депо им. Т. Шевченко – основная тепловозная база. Из-за большого количества неэлектрифицированных участков потребность в тепловозах остается высокой. Несмотря на отсутствие русских запчастей, депо осваивает создание собственных деталей;
  • Знаменка – потенциальная база для новых двухсистемных локомотивов. Здесь уже подготовлены специалисты и необходимы мощности для обслуживания современных электровозов;
  • Подольск – одно из сильнейших производственных подразделений. Благодаря энтузиазму специалистов, в частности Владимира Николаевича, удается заменять электронику российских ВЛов и обеспечивать производственную независимость.

В рамках изменений в ближайшее время в Подольске планируется создать школу обмена опытом для железнодорожников.

Перцовский отмечает, что реформу нельзя реализовывать "из кабинетов", поэтому диалог с работниками и анализ реальных возможностей депо являются ключевыми во введении изменений.

Добавим, что Укрзализныця возьмет в США $156 миллионов кредита на приобретение 40 локомотивов.

Автор:
Татьяна Гойденко