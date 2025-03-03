- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Укрзализныця" создает "Локомотивную компанию": депо объединят в единую систему
АО "Укрзализныця" начинает полноценную работу новой структуры – "Локомотивной компании", в которую войдут локомотивные депо.
Об этом сообщил глава правления УЗ Александр Перцовский.
По его словам, создание "Локомотивной компании" позволит централизовать координацию, оптимизировать процессы и более эффективно загружать мощные депо.
Это улучшит материально-техническое обеспечение и повысит качество ремонта и обслуживания локомотивов.
Для реализации реформы руководство УЗ посещает локомотивные депо, чтобы оценить их реальные возможности. На этот раз внимание уделили базам Одесской железной дороги:
- Депо им. Т. Шевченко – основная тепловозная база. Из-за большого количества неэлектрифицированных участков потребность в тепловозах остается высокой. Несмотря на отсутствие русских запчастей, депо осваивает создание собственных деталей;
- Знаменка – потенциальная база для новых двухсистемных локомотивов. Здесь уже подготовлены специалисты и необходимы мощности для обслуживания современных электровозов;
- Подольск – одно из сильнейших производственных подразделений. Благодаря энтузиазму специалистов, в частности Владимира Николаевича, удается заменять электронику российских ВЛов и обеспечивать производственную независимость.
В рамках изменений в ближайшее время в Подольске планируется создать школу обмена опытом для железнодорожников.
Перцовский отмечает, что реформу нельзя реализовывать "из кабинетов", поэтому диалог с работниками и анализ реальных возможностей депо являются ключевыми во введении изменений.
Добавим, что Укрзализныця возьмет в США $156 миллионов кредита на приобретение 40 локомотивов.