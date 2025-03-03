"Укрзалізниця" створює "Локомотивну компанію": депо об'єднають у єдину систему

АТ "Укрзалізниця" розпочинає повноцінну роботу нової структури – "Локомотивної компанії", до якої увійдуть локомотивні депо.

Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський.

За його словами, створення "Локомотивної компанії" дозволить централізувати координацію, оптимізувати процеси та ефективніше завантажувати найпотужніші депо.

Це також покращить матеріально-технічне забезпечення та підвищить якість ремонту й обслуговування локомотивів.

Для впровадження реформи керівництво УЗ відвідує локомотивні депо, щоб оцінити їхні реальні можливості. Цього разу увагу приділили базам Одеської залізниці:

Депо ім. Т. Шевченка – основна тепловозна база. Через значну кількість неелектрифікованих ділянок потреба в тепловозах залишається високою. Незважаючи на відсутність російських запчастин, депо освоює виробництво власних деталей;

– основна тепловозна база. Через значну кількість неелектрифікованих ділянок потреба в тепловозах залишається високою. Незважаючи на відсутність російських запчастин, депо освоює виробництво власних деталей; Знам’янка – потенційна база для нових двосистемних локомотивів. Тут вже підготовлені спеціалісти та є необхідні потужності для обслуговування сучасних електровозів;

– потенційна база для нових двосистемних локомотивів. Тут вже підготовлені спеціалісти та є необхідні потужності для обслуговування сучасних електровозів; Подільськ – один із найсильніших виробничих підрозділів. Завдяки ентузіазму спеціалістів, зокрема Володимира Миколайовича Миколайчука, вдається замінювати електроніку російських ВЛів та забезпечувати виробничу незалежність.

У рамках змін найближчим часом у Подільську планується створити школу обміну досвідом для залізничників.

Перцовський наголошує, що реформу не можна реалізовувати "з кабінетів", тому діалог із працівниками та аналіз реальних можливостей депо є ключовими у впровадженні змін.

Додамо, що “Укрзалізниця” візьме в США $156 мільйонів кредиту на придбання 40 локомотивів.