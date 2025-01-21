"Укрзализныця" прогнозирует сокращение объема грузоперевозок: в чем причина

" Укрзализныця " в 2025 году прогнозирует уменьшение объема грузовых перевозок примерно на 10 млн тонн.

Об этом сообщает профильное издание Rail.insider.

По словам заместителя директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерия Ткачева, в 2025 году прогнозируется падение объема перевозок из-за уменьшения урожая зерна и потери объема угля из-за оккупации территорий.

"Ситуация с ударами по энергоинфраструктуре также негативно влияет на все без исключения отрасли. Поэтому в следующем году ожидаем уменьшение объема перевозки миллионов на 10. В 2024 году мы перевезли 174,9 млн т грузов, а в этом — примерно 165,5 млн т", — заметил Ткачев.

Он прогнозирует, что примерно на 5 млн т сократится объем перевозки зерновых до 35-35,5 млн т. Из них ориентировочно 14 млн т составит урожай 2024 года, а 20-21 млн т — урожай 2025-го.

"Но это только прогнозы. Мы надеемся, что все будет хорошо, что урожай 2025 года улучшится. Также надеюсь, что наши металлурги увеличат и добычу, и производство металлов", — подчеркнул представитель УЗ.

Заметим, по итогам 2024 года железнодорожным транспортом было перевезено 174,9 млн т, что на 17,9% больше по сравнению с предыдущим годом.

Объемы экспорта грузов по номенклатуре распределились следующим образом: первое место занимают зерновые грузы с показателем 34,1 млн т (40%), второе место — рыжая железная и марганцевая с объемом 33 млн т (39%), третье место — черные металлы с показателем 5 ,2 млн т (6%). Минстройматериалы заняли четвертую позицию — 4,3 млн т (5%).

Напомним, индексированные тарифы на железнодорожные грузовые перевозки не будут введены с 1 февраля, потому что инициатива, вызвавшая сопротивление бизнесу, до сих пор не согласована властями.