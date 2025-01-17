"Укрзализныця" не успевает увеличить грузовые тарифы с 1 февраля: что помешало

Индексированные тарифы на железнодорожные грузовые перевозки не будут введены с 1 февраля, поскольку инициатива, вызвавшая сопротивление бизнесу, до сих пор не согласована властями. Об этом свидетельствует информация, озвученная на заседании Экспортного офиса при УЗ 16 января, сообщает профильное издание Rail.insider.

По словам заместителя директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы УЗ Валерия Ткачева, в настоящее время продолжается проверка поданных госкомпанией материалов в Министерстве развития общин и территорий, которые были переданы туда в декабре. Кроме того, проводятся консультации с бизнесом.

"Руководство АО "Укрзализныця" открыто для диалога по индексации, глава правления УЗ провел ряд встреч с основными бизнес-объединениями и профильными ассоциациями. В настоящее время работа по согласованию индексации тарифов продолжается", — резюмировал Ткачев.

При этом согласно процедуре, если инициативу по поднятию тарифов профильное министерство поддержит, соответствующий проект приказа оно должно обнародовать на своем сайте для публичного обсуждения и согласования. Предложения и замечания должны будут приниматься в течение месяца. Таким образом, с 1 февраля индексированные тарифы уже точно не будут введены.

Увеличение тарифов УЗ: бизнес против

Напомним, что в опубликованном 11 декабря интервью глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский отмечал, что в проекте ее финансового плана "чтобы компания осталась на плаву, могла безопасно и непрерывно осуществлять перевозку", было предусмотрено, что увеличенные тарифы заработают уже с 1 февраля 2025 года.

Перед этим новые тарифы, утвержденные 5 декабря правлением УЗ, согласовал наблюдательный совет компании. В УЗ указывали, что тарифы на железнодорожные грузовые перевозки не индексировались почти два года — с лета 2022-го, а предыдущая индексация не вывела тарифы на экономически обоснованный уровень.

Также в компании отмечали, что за это время цены производителей промышленной продукции увеличились на 76,4%. При этом железнодорожники предложили ограничить индексацию тарифов существенно более умеренной цифрой: лишь 37%, или около 13% в годовом исчислении, учитывая, что с последней индексации прошло 2,5 года.

Намерения УЗ увеличить тарифы на грузовые перевозки вызвали в январе значительное сопротивление бизнеса. В частности, против выступила Украинская зерновая ассоциация, Европейская Бизнес Ассоциация и крупнейшие металлургические компании ("ArcelorMittal Кривой Рог", "Запорожсталь" и шесть горно-обогатительных комбинатов).

Ранее оставить действующие тарифы призывало и находящееся в собственности Министерства развития общин и территорий Украинское дунайское пароходство. Руководителя пароходства, напомним, на днях уволили, назначив вместо него временного исполняющего обязанности.