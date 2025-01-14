Сохранение конкурентоспособности: бизнес против роста тарифов на железнодорожные перевозки

Европейская Бизнес Ассоциация направила официальное письмо премьер-министру Украины с просьбой воздержаться от повышения тарифов на железнодорожные грузовые перевозки. Это решение может привести к дополнительной финансовой нагрузке на бизнес и уменьшить конкурентоспособность железнодорожной логистики.

Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

Беспокойство бизнеса

Компании, входящие в Комитет по логистике Ассоциации, выражают обеспокоенность последствиями повышения тарифов для бизнеса.

Высокая стоимость логистики остается одним из ключевых сдерживающих факторов для экспорта.

По оценкам экспертов Ассоциации, из-за российской военной агрессии логистические расходы существенно выросли, в некоторых отраслях достигнув 40% от себестоимости продукции.

В сочетании со сложной ситуацией в энергетике, нехваткой персонала и повышением логистических затрат это значительно увеличивает финансовое бремя на украинский бизнес и снижает конкурентоспособность отечественных товаров на мировых рынках.

Отмечается, что даже действующие тарифы превышают финансовые возможности участников рынка, поэтому предприятия вынуждены снижать объемы производства или переходить на автотранспортные перевозки. Это, в свою очередь, приводит к разрушению дорожного покрытия и увеличению расходов на их ремонт, что составляет миллиарды гривен из бюджета.

Кроме того, потеря конкурентоспособности железнодорожной логистики отрицательно сказывается на доходах Укрзализныци. По данным финансовой отчетности компании, обнародованной для общего доступа, за 9 месяцев 2024 года ее прибыль составила 1,6 млрд грн по сравнению с 8,2 млрд грн за аналогичный период 2023 года.

В то же время, руководство компании уже прогнозирует убытки на уровне до 2,5 млрд грн до конца 2024 года. По оценкам бизнеса, ситуация с финансовыми результатами "Укрзалізниці" указывает на необходимость срочного пересмотра ее расходной политики.

Предложения бизнеса

По мнению экспертов Ассоциации, вместо повышения тарифов, которое усугубит финансовое давление на бизнес и приведет к сокращению объемов перевозок, важно сосредоточиться на поддержке экспорта.

Недопущение роста логистических расходов позволит удержать грузы на железной дороге, сохранить валютные поступления в бюджет и будет способствовать экономической стабильности.

Кроме этого, Ассоциация просит поручить соответствующим министерствам и "Укрзализныци" принять меры по оптимизации расходов и повышению операционной эффективности общества.

Это будет способствовать сохранению конкурентоспособности украинских товаров, повышению привлекательности железнодорожных перевозок и обеспечению устойчивого развития как бизнеса, так и транспортной инфраструктуры, заключают в пресс-службе.

О тарифах

Напомним, что в декабре Наблюдательный совет "Укрзализныци" утвердил индексацию тарифов на грузовые перевозки на 37%.

Заметим, последний раз "Укрзализныця" индексировала тарифы на грузовые перевозки в июле 2022-го — сразу на 70%. Однако, когда по решению Киевского окружного административного суда было признано незаконное повышение тарифов на перевозку угля и руды, которые были введены в 2021—2022 годах, в "Укрзализныце" выразили недовольство.

Ранее сообщалось, что запланированное " Укрзализныцей " повышение тарифов на грузовые перевозки на 37% может полностью исключить транспортировку нефтепродуктов по железной дороге.