"Укрзализныця" может потерять рынок горючего из-за повышения тарифов — Куюн

Запланировано "Укрзализныцей" повышение тарифов на грузовые перевозки на 37% может полностью исключить транспортировку нефтепродуктов по железной дороге.

Об этом заявил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Повысить тарифы на грузовые перевозка на 37%? Конечно , можно , но о такой груз как горючее УЗ может забыть", — написал он .

За последние два года объемы перевозок моторного топлива по железной дороге значительно сократились:

бензин – с 99% до 64%,

дизельное топливо – с 84% до 35%,

LPG (сжиженный газ) – с 73% до 23%.

Суммарно объемы перевозок упали с 7,9 до 5,2 млн. тонн.

По мнению Куюна, тенденция отказа от железнодорожных перевозок началась еще до 2021 года.

Эксперт отметил, что проблемы с железнодорожными перевозками начались еще до 2021 года из-за значительных задержек вагонов. Ситуация усугубилась после начала полномасштабной войны, когда логистические потоки изменились. Россию и Беларусь с их советским путем заменила Европа, имеющая узкий путь и более сложные условия контрактирования перевозок.

Еще одним фактором стала минимизация использования нефтебаз из-за постоянных обстрелов.

По словам эксперта, более трети всех перевозок нефтепродуктов перешли на автомобильный транспорт, который является более мобильным и дешевым. Он отметил, что постоянный рост железнодорожных тарифов сделал этот вид транспорта менее конкурентоспособным даже на длинных маршрутах, где раньше железная дорога имела преимущество.

Доля перевозок нефтепродуктов автомобильным транспортом превысила треть общего объема. Грузовиков стало более чем достаточно, а их количество с 2021 года выросло в четыре раза. Кроме того, автомобильный транспорт дешевле и мобильнее железнодорожного.

Куюн также обратил внимание на отсутствие эффективной тарифной политики "Укрзализныци". Обещанная год назад тарифная сетка, которая должна была учитывать маршруты и объемы, так и не была разработана.

Эксперт отмечает, что новые тарифы "Укрзализныци" будут выше европейских. Это ставит под сомнение конкурентоспособность украинской железной дороги на рынке перевозок.

По его мнению, рынок горючего уже адаптировался к автомобильному транспорту и не ощутит значительных изменений. Однако для "Укрзализныци" это может означать потерю крупного сегмента грузоперевозок.

В "Укрзализныце" рассказали, какие грузы будут возить дороже

"Укрзализныця" планирует до конца года изменить модель тарифообразования на перевозку грузов, по которой компания работала с 1997 года, что позволит ей получить дополнительно 4 миллиарда гривен.

Среди предложений: единый тариф на пустые вагоны и раздел по классам перевозок в зависимости от технологии перевозки, а не от особенности продукта или бизнеса, заказывающего вагоны УЗ.

"Укрзализныця" предоставила предложения в Мининфраструктуру по унификации тарифов на грузовые перевозки, чтобы упростить расчет и убрать большую диспропорцию между стоимостью перевозки разных классов грузов. Она больше всего повлияет на стоимость перевозки стройматериалов, угля и руды, а также частично на агропродукцию. Как прогнозируют в УЗ, для бизнеса расходы суммарно могут вырасти примерно на 7%.

Заметим, последний раз "Укрзализныця" индексировала тарифы на грузовые перевозки в июле 2022-го — сразу на 70%. Однако, когда по решению Киевского окружного административного суда было признано незаконное повышение тарифов на перевозку угля и руды, которые были введены в 2021—2022 годах, в "Укрзализныце" выразили недовольство.