"Укрзализныця" готовит новую концепцию тарифов — Камышин

"Укрзализныця" планирует пересмотреть тарифную политику и представит концепцию обновления тарифов бизнес-ассоциациям. Обсуждение этого вопроса состоялось на Инфраструктурном дне, организованном Европейской бизнес-ассоциацией в Киеве.

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Об этом заявил член наблюдательного совета "УЗ" и советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин, пишет "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что процесс пересмотра тарифов должен быть прозрачным, прогнозируемым и понятным бизнесу.

Камышин также назвал некорректными ранее распространенные данные о возможном повышении тарифов до 37%, которые, якобы, должны принести компании дополнительные 26 млрд грн. По его словам, финансовый план на 2024 будет принят до конца этого года, как и в предыдущие годы.

Он подчеркнул, что чистая прибыль "Укрзализныци" за 2023 год не является показателем, на основе которого можно принимать решение о тарифах, поскольку инвестирование в инфраструктуру критически необходимо.

Перевозки железной руды по железной дороге упали на 9%, а данные о значительном росте перевозок из-за работы "зернового коридора" не соответствуют действительности.

Камышин обратил внимание на важность сохранения стабильности железнодорожной инфраструктуры, особенно в условиях войны, ведь запуск ее в случае остановки является сверхсложным процессом. Он призвал бизнес к сотрудничеству, подчеркнув, что цель всех участников рынка обеспечить устойчивость страны даже на фоне экономических трудностей.

В "Укрзализныце" рассказали, какие грузы будут возить дороже

АО "Укрзализныця" планирует до конца года изменить модель тарифообразования на перевозку грузов, по которой компания работала с 1997 года, что позволит ей получить дополнительно 4 миллиарда гривен.

Среди предложений: единый тариф на пустые вагоны и раздел по классам перевозок в зависимости от технологии перевозки, а не от особенности продукта или бизнеса, заказывающего вагоны УЗ.

АО "Укрзализныця" предоставила предложения в Мининфраструктуру по унификации тарифов на грузовые перевозки, чтобы упростить расчет и убрать большую диспропорцию между стоимостью перевозки разных классов грузов. Она больше всего повлияет на стоимость перевозки стройматериалов, угля и руды, а также частично на агропродукцию. Как прогнозируют в УЗ, для бизнеса расходы суммарно могут вырасти примерно на 7%.

Заметим, последний раз "Укрзализныця" индексировала тарифы на грузовые перевозки в июле 2022-го — сразу на 70%. Однако, когда по решению Киевского окружного административного суда, было признано незаконное повышение тарифов на перевозку угля и руды, введенных в 2021—2022 годах, в "Укрзализныце" выразили недовольство.