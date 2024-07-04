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"Укрзализныця" планирует тарифную реформу грузовых перевозок: что известно
АО "Укрзализныця" планирует до конца года изменить модель тарифообразования на перевозку грузов, по которой компания работала с 1997 года, что позволит ей получить дополнительно 4 миллиарда гривен.
Об этом рассказал глава УЗ Евгений Лященко в интервью Forbes.
Что предполагает тарифная реформа от УЗ
По его словам, на 2024 год "Укрзализныця" закладывает не повышение грузовых тарифов, а их гармонизацию.
"Это предполагает полное изменение модели их расчетов. Да, мы хотим значительно упростить систему тарифообразования, которая состоит из пяти разных классов и более 20 коэффициентов", – отметил Лященко.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Как уточнил СЕО УЗ, среди предложений: единый тариф на пустые вагоны и раздел по классам перевозок в зависимости от технологии перевозки, а не от особенности продукта или бизнеса, заказывающего вагоны УЗ.
"Это решение давно назрело. Оно создаст здоровую почву для работы "Укрзализныци", – объяснил Лященко.
Также, как рассчитывает глава "Укрзализныци", гармонизация тарифов может принести компании дополнительные 3-4 млрд до конца года в зависимости от того, когда ее согласует правительство.
УЗ уже передала предложение тарифной реформы в Министерство инфраструктуры и ожидает ответа.
По словам Лященко, для бизнеса расходы суммарно могут вырасти примерно на 7%.
Заметим, последний раз "Укрзализныця" индексировала тарифы на грузовые перевозки в июле 2022-го - сразу на 70%.
Компания рассчитывала получить от повышения до конца года 11,3 млрд грн – почти половину суммы должен был заплатить металлургический бизнес и аграрии.
"Укрзализныця" обеспокоена ростом объемов перевозок убыточных грузов
АО "Укрзализныця" в январе-июне 2024 года перевезло более 90 млн тонн грузов. Это на 28% больше аналогичного периода 2023 года.
Как сообщают в УЗ, несмотря на то, что в прошлые полгода среди лидеров по объемам перевозок были зерно и руда, уже несколько месяцев растут объемы перевозок внеклассных – убыточных грузов.
"Важно, что помимо общего объема перевозок вырос и экспорт стратегически важного груза – зерновых культур – по сравнению с прошлым годом на 43%. Это очень важно для укрепления экономики страны. Но сейчас уже наблюдаем рост объемов перевозок внеклассных – убыточных грузов, что является вызовом финансовой стабильности компании", – прокомментировал Лященко.