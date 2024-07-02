"Укрзализныця" запустит регулярные контейнерные и контрейлерные поезда в порт Дуйсбург

АО "Укрзализныця" и Duisburger Hafen Aktiengesellschaft летом планируют запустить регулярные контейнерные и контрейлерные поезда между Украиной и портом Дуйсбург. Уже подписан соответствующий меморандум.

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Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Укрзализныця" продолжает развивать новые сервисы для перевозки грузов железнодорожным транспортом в страны ЕС. Благодаря сотрудничеству с крупнейшим в мире речным портом компания сможет организовывать совершенно новый сервис door to door для украинских и европейских клиентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый поезд по маршруту терминал ЦТС Лески – порт Дуйсбург отправится уже этим летом.

Также УЗ сообщает, что к перевозке будут принимать все грузы, транспортируемые железнодорожным или автотранспортом. Выбирая новую услугу, клиент сможет четко прогнозировать конечную стоимость перевозки и сроки доставки, ведь поезд будет следовать без очередей на границе. Кроме того, как отмечают в компании, весомым преимуществом железной дороги есть значительно меньшее влияние на загрязнение окружающей среды.

Что известно о порте Дуйсбург

Порт Дуйсбург расположен вблизи от места слияния рек Рур и Рейн, примерно в 190 километрах от Северного моря.

Он является самым большим внутренним речным портом не только в Европе, но и в мире. Из порта, несмотря на то, что он находится вдали от моря, грузы направляются в другие страны Европы, Ближнего Востока и Африки.

В порту расположены 8 контейнерных терминалов.

"Укрзализныця" увеличила объем контейнерных перевозок на 12%

В 2023 году "Укрзализныця" увеличила объем контейнерных перевозок на 12%, до 102 тыс. контейнеров, а объем перевозок в двадцатифутовом эквиваленте вышел на уровень 2022 года.

Кроме того, в 2023 году была усовершенствована и оптимизирована работа филиала "Центр транспортного сервиса "Лески". Объем грузопереработки на филиале в 2023 году вырос на 8% - до 1,448 млн тонн. Вагоны на фитинговых платформах этого филиала осуществили перевозку 1,14 млн тонн грузов.

Кроме этого, в 2023 году "Укрзализныця" построила 528 грузовых вагонов на собственных мощностях, что стало самым высоким показателем за последние пять лет.

В сентябре 2024 года "Укрзализныця" планирует презентовать 18 новых контейнерных маршрутов, которые будут касаться перевозок из Украины в направлении стран Европы.

Фото: ua.depositphotos.com