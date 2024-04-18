В I квартале УЗ нарастила контейнерные перевозки в 1,7 раза

В первом квартале 2024 года "Укрзализныця" продемонстрировала значительный рост в секторе контейнерных перевозок. Объем перевозок железнодорожным транспортом вырос на 70% по сравнению с показателями за аналогичный период 2023 года.

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев.

"За 1 квартал 2024 года объемы перевозки грузов в контейнерах железнодорожным транспортом составили 72 594 ГФЭ, что на 70% больше объемов перевозки в 1 квартале 2023 года!", - рассказал он во время мероприятия "EBA Business Talks: Актуальные вопросы контейнерных перевозок".

Ткачев добавил, что, учитывая важность развития контейнерных перевозок, "Укрзализныця" активно внедряет новые сервисы для повышения эффективности этого вида транспортировки.

Среди инноваций – запуск интермодальных поездов, расширение комплекса терминальных услуг и введение тяговых электропоездов (ТЭП). Компания нацелена на расширение трансграничных перевозок через сухопутные пограничные переходы, что значительно оптимизирует логистику и способствует росту международной торговли.

Эти мероприятия открывают новые возможности для "Укрзализныци" на рынке грузовых перевозок, поддерживая ее стратегические цели развития и модернизации.

"Укрзализныця" увеличила объем контейнерных перевозок на 12%

В прошлом году "Укрзализныця" увеличила объем контейнерных перевозок на 12% до 102 тыс. контейнеров, а объем перевозок в двадцатифутовом эквиваленте вышел на уровень 2022 года.

Отмечается, что в 2023 году была усовершенствована и оптимизирована работа филиала "Центр транспортного сервиса "Лески". Объем грузопереработки на филиале в 2023 году вырос на 8% - до 1,448 млн тонн. Вагоны на фитинговых платформах этого филиала1 грузов.

Кроме этого, в 2023 году "Укрзализныця" построила 528 грузовых вагонов на собственных мощностях, что стало самым высоким показателем за последние пять лет.

В сентябре 2024 года АО "Укрзализныця" планирует презентовать 18 новых контейнерных маршрутов, которые будут касаться перевозок из Украины в направлении стран Европы.

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