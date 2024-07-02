"Укрзалізниця" запустить регулярні контейнерні та контрейлерні поїзди до порту Дуйсбург

АТ "Укрзалізниця" та Duisburger Hafen Aktiengesellschaft влітку планують запустити регулярні контейнерні та контрейлерні поїзди між Україною та портом Дуйсбург. Уже підписано відповідний меморандум.

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Про це повідомила пресслужба УЗ.

""Укрзалізниця" продовжує розвивати нові сервіси для перевезення вантажів залізничним транспортом до країн ЄС. Завдяки співпраці з найбільшим у світі річковим портом компанія зможе організовувати абсолютно новий сервіс door to door для українських та європейських клієнтів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перший поїзд за маршрутом термінал ЦТС Ліски – порт Дуйсбург вирушить уже цього літа.

Також УЗ повідомляє, що до перевезення прийматимуть всі вантажі, які транспортуються залізничним або автотранспортом. Обираючи нову послугу, клієнт зможе чітко прогнозувати кінцеву вартість перевезення та строки доставки, адже поїзд прямуватиме без черг на кордоні. Крім того, як зазначають у компанії, вагомою перевагою залізниці є значно менший вплив на забруднення довкілля.

Що відомо про порт Дуйсбург

Порт Дуйсбург розташований поблизу від місця злиття річок Рур і Рейн, приблизно за 190 кілометрів від Північного моря.

Він є найбільшим внутрішнім річковим портом не лише в Європі, а й у світі. З порту, попри те, що він знаходиться відносно далеко від моря, вантажі прямують до інших країн Європи, Близького Сходу та Африки.

У порту розташовано 8 контейнерних терміналів.

"Укрзалізниця" збільшила обсяг контейнерних перевезень на 12%

Протягом 2023 року "Укрзалізниця" збільшила обсяг контейнерних перевезень на 12%, до 102 тис. контейнерів, а обсяг перевезень у двадцятифутовому еквіваленті вийшов на рівень 2022 року.

Крім того, у 2023 році було вдосконалено й оптимізовано роботу філії "Центр транспортного сервісу "Ліски". Обсяг вантажопереробки на філії у 2023 році зріс на 8% - до 1,448 млн тонн. Вагони на фітингових платформах цієї філії здійснили перевезення 1,14 мільйона тонн вантажів.

Окрім цього, у 2023 році "Укрзалізниця" збудувала 528 вантажних вагонів на власних потужностях, що стало найвищим показником за останні п'ять років.

Додамо, що у вересні 2024 року "Укрзалізниця" планує презентувати 18 нових контейнерних маршрутів, які стосуватимуться перевезень з України в напрямку країн Європи.

Фото: ua.depositphotos.com