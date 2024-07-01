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Виклик для фінансової стабільності: "Укрзалізниця" занепокоєна ростом обсягів перевезень збиткових вантажів
АТ “Укрзалізниця” в січні-червні 2024 року перевезла більше 90 млн тонн вантажів. Це на 28% більше аналогічного періоду 2023 року.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
Динаміка вантажоперевезень
Зазначається, що в компанії фіксують досить позитивну динаміку вантажоперевезень у першому півріччі 2024 року.
Як зауважують в УЗ, експортні перевезення зросли майже на 59% – до 45 млн тонн.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Загалом за 6 місяців 2024 року перевезено:
- у внутрішньому сполученні – 40 млн тонн, (+3%);
- на експорт – 45 млн тонн (+59%);
- на імпорт – 5 млн тонн (+ 62%).
Яка продукція у лідерах
Як повідомляють в УЗ, попри те, що в минулі пів року серед лідерів за обсягами перевезень були зерно та руда, вже декілька місяців поспіль зростають обсяги перевезень позакласних – збиткових вантажів.
Найбільше в січні-червні 2024 року було перевезено вантажів:
- залізна і марганцева руда – 22,9 млн тонн;
- зернові вантажі – 22,5 млн тонн;
- кам’яне вугілля – 12,5 млн тонн;
- мінбудматеріали – 13,7 млн тонн.
«Важливо, що крім загального обсягу перевезень зріс і експорт стратегічно важливого вантажу – зернових культур – у порівнянні з минулим роком на 43%. Це надважливо для зміцнення економіки країни. Але наразі вже спостерігаємо ріст обсягів перевезень позакласних – збиткових вантажів, що є викликом для фінансової стабільності компанії», – прокоментував голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.
"Укрзалізниця" надає аграріям із зон біля бойових дій 30% знижки на експорт агропродукції
У травні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення надавати 30% знижку на перевезення агропродукції в експортному напрямку з районів, наближених до бойових дій або окупованих територій.
Зокрема, це такі регіони як Харківська, Чернігівська, Донецька Херсонська та Сумська області.
У межах запровадження знижки 30% до тарифу на експортні перевезення агропродукції з окремих станцій уже відправлено понад 1200 вагонів зі збіжжям.