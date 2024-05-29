"Укрзалізниця" надасть аграріям із зон біля бойових дій 30% знижки на експорт агропродукції

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення надавати 30% знижку на перевезення агропродукції в експортному напрямку з районів, наближених до бойових дій або окупованих територій.

Про це пише Elevatorist посилаючись на слова заступника директора Департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерія Ткачова.

За його словами, буде оприлюднено перелік громад, на які розповсюджуватиметься ця пільга. Зокрема, це такі регіони як Харківська, Чернігівська, Донецька та Сумська області.

"Знижка надаватиметься при відвантаженні аграрних вантажів виключно в експортному сполученні. Вантажовідправники через систему "МЕСПЛАН" плануватимуть перевезення зі своєї станції, і якщо це експортний маршрут, при розрахунку вартості буде застосована 30-відсоткова знижка на тариф", - пояснив Валерій Ткачов.

Він зазначив, що рішення про запровадження пільги ухвалене з метою підтримати аграріїв у прифронтових регіонах, які потерпають від бойових дій та високої вартості логістики, що "з'їдає" значну частину їхніх доходів.

"Це дуже великі відстані, майже тисяча кілометрів до портів, тому це вимушений захід для підтримки аграріїв з тих регіонів", - наголосив представник "Укрзалізниці".

Як повідомили в Донецькій ОВА, знижку у розмірі 30% було встановлено 17 травня постановою №581.

"Аграрії Донеччини опинились у складних обставинах через втрату звичайних логістичних ланцюгів для транспортування своєї продукції, тому така державна допомога забезпечить необхідну підтримку. Вдячний уряду за увагу до проблем аграріїв регіону та втілення наших пропозицій стосовно пільгових тарифів на залізничні перевезення сільськогосподарської продукції", - написав голова ОВА Вадим Філашкін.

Додамо, що в Україні через війну не використовується до 5 млн га сільгоспземель, особливо в прикордонних районах. Ризик повторного російського наступу, артилерійські обстріли, міни та дорога логістика не дозволяють частині фермерів обробляти землю неподалік від кордону.

Програми підтримки сільськогосподарських виробників

Нагадаємо, програма часткової компенсації державою вартості сільгосптехніки та обладнання українського виробництва в Україні стартувала 8 квітня.

Крім програми компенсації вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки, як розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, загалом у 2024 році є такі програми з підтримки сільськогосподарських виробників:

"Доступні кредити 5-7-9". Агровиробники можуть отримати кредит до 90 млн грн, а підприємства з переробки – до 150 млн грн.

Підприємці, які обробляють до 500 га, можуть отримати гарантію на кредит через Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві . Згідно з програмою, виробник може зменшити заставу під кредит вдвічі. Ця програма також важлива для аграріїв, які займаються садівництвом.

Гранти на розвиток садів і теплиць - до 7 млн гривень або 10 млн гривень відповідно. Гроші після затвердження проєкту виплачують протягом місяця.

Компенсація до 50% вартості відновлення та будівництва меліоративних систем. Це стосується прокладки труб, водовідведення, дощувального обладнання. Програма актуальна для фермерів, що займаються насінництвом, садівництвом та вирощуванням овочів. В Держбюджеті на 2024 рік закладено 200 млн грн.

Нагадаємо, що у березні Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо розширення напрямів державної підтримки аграріїв, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі, та збільшення суми виплат.

Джерело фото: ua.depositphotos.com