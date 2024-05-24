Перші три агрокомпанії отримали 25% компенсації за купівлю української сільгосптехніки

Перші три агропідприємства вже скористалися державною програмою часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва. Загальна сума компенсації, виплаченої цим компаніям, склала 220 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Повідомляється, що програма часткової компенсації аграріям вартості придбаної сільгосптехніки українського виробництва є однією із складових підтримки локального виробника в рамках політики "Зроблено в Україні".

"Завдяки цьому аграрії змогли з меншими витратами придбати більш сучасну техніку і підвищити свою продуктивність та конкурентоздатність на ринку. І що важливо, такими кроками ми сприяємо зростанню попиту на українську сільгосптехніку та прагнемо стимулювати збільшення обсягів її виробництва. Цей ефект ми бачили у попередні роки дії програми", - розповіла міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона додала, що цьогоріч на компенсації за купівлю української сільгосптехніки ми заклали в бюджет 1 млрд грн.

Компенсації були надані аграріям з трьох регіонів:

Дніпропетровщини,

Тернопільщини,

Черкащини.

Загалом вони придбали сільгосптехніку виробництва ТОВ "СПД Петров", "Сервіс-трактор" та "Агро пром сфера" на суму 880 тисяч гривень, а сума наданої компенсації склала 220 тисяч гривень, що відповідає 25% від загальної вартості техніки.

Мінекономіки зазначає, що для отримання 25% компенсації аграрії мають вибрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати техніку та подати заявку з документами в уповноважений банк. Наразі перелік включає 6691 одиницю техніки та обладнання від 64 українських виробників. 31 банк бере участь у програмі.

Програми підтримки сільськогосподарських виробників

Нагадаємо, програма часткової компенсації державою вартості сільгосптехніки та обладнання українського виробництва в Україні стартувала 8 квітня.

Крім програми компенсації вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки, як розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, загалом у 2024 році є такі програми з підтримки сільськогосподарських виробників:

"Доступні кредити 5-7-9". Агровиробники можуть отримати кредит до 90 млн грн, а підприємства з переробки – до 150 млн грн.

Підприємці, які обробляють до 500 га, можуть отримати гарантію на кредит через Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві . Згідно з програмою, виробник може зменшити заставу під кредит вдвічі. Ця програма також важлива для аграріїв, які займаються садівництвом.

Гранти на розвиток садів і теплиць - до 7 млн гривень або 10 млн гривень відповідно. Гроші після затвердження проєкту виплачують протягом місяця.

Компенсація до 50% вартості відновлення та будівництва меліоративних систем. Це стосується прокладки труб, водовідведення, дощувального обладнання. Програма актуальна для фермерів, що займаються насінництвом, садівництвом та вирощуванням овочів. В Держбюджеті на 2024 рік закладено 200 млн грн.

Нагадаємо, що у березні Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо розширення напрямів державної підтримки аграріїв, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі, та збільшення суми виплат.

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