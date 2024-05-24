Первые три агрокомпании получили 25% компенсации за покупку украинской сельхозтехники

Первые три агропредприятия уже воспользовались государственной программой частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства. Общая сумма компенсации, выплаченной этим компаниям, составила 220 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Сообщается, что программа частичной компенсации аграриям стоимости приобретенной сельхозтехники украинского производства является одной из составляющих поддержки локального производителя в рамках политики "Сделано в Украине".

"Благодаря этому аграрии смогли с меньшими затратами приобрести более современную технику и повысить свою производительность и конкурентоспособность на рынке. И что важно, такими шагами мы способствуем росту спроса на украинскую сельхозтехнику и стремимся стимулировать увеличение ее производства. Этот эффект мы видели в предыдущие годы действия программы", - рассказала министр экономики Юлия Свириденко.

Она добавила, что на компенсации за покупку украинской сельхозтехники в этом году мы заложили в бюджет 1 млрд грн.

Компенсации были предоставлены аграриям из трех регионов:

Днепропетровщины,

Тернопольщины,

Черкасская область.

В общей сложности они приобрели сельхозтехнику производства ООО "СПД Петров", "Сервис-трактор" и "Агро пром сфера" на сумму 880 тысяч гривен, а с ума предоставленной компенсации составила 220 тысяч гривен, что соответствует 25% от общей стоимости техники.

Минэкономики отмечает, что для получения 25% компенсации аграрии должны выбрать поставщика из перечня на сайте Минэкономики, купить технику и подать заявку с документами в уполномоченный банк. В настоящее время список включает 6691 единицу техники и оборудования от 64 украинских производителей. 31 банк принимает участие в программе.

Программы поддержки сельскохозяйственных производителей

Напомним, программа частичной компенсации государством стоимости сельхозтехники и оборудования украинского производства в Украина стартовала 8 апреля.

Кроме программы компенсации стоимости отечественной сельскохозяйственной техники, как рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, в целом в 2024 году есть такие программы по поддержке сельскохозяйственных производителей:

"Доступные кредиты 5-7-9". Агропроизводители могут получить кредит до 90 млн грн, а предприятия по переработке – до 150 млн грн.

Предприниматели, обрабатывающие до 500 га, могут получить гарантию на кредит через Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве . Согласно программе, производитель может снизить залог под кредит вдвое. Эта программа также важна для аграриев, занимающихся садоводством.

Гранты на развитие садов и теплиц – до 7 млн гривен или 10 млн гривен соответственно. Деньги после утверждения проекта выплачиваются в течение месяца.

Компенсация до 50% от стоимости восстановления и строительства мелиоративных систем. Это касается прокладки труб, водоотвода, дождевального оборудования. Программа актуальна для фермеров, занимающихся семеноводством, садоводством и выращиванием овощей. В Госбюджете на 2024 год заложено 200 млн. грн.

Напомним, что в марте Кабинет министров принял постановление о расширении направлений государственной поддержки аграриев, зарегистрированных в Государственном аграрном реестре, и увеличении суммы выплат.

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