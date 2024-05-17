Правительство запустило компенсацию стоимости разминирования сельскохозяйственных земель

Кабинет министров обновил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для компенсаций расходов за гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения. Соответствующий документ был принят сегодня, 17 мая.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

Отмечается, что изменения в постановление предусматривают компенсации как для фермеров, земли которых уже разминированы сертифицированными операторами противоминной деятельности в период с 24 февраля 2022 по 15 апреля 2024, так и для фермеров, которые только планируют начать разминирование собственных с/х участков или на которых работают как арендаторы. На эти нужды в бюджете на 2024 год заложено 3 миллиарда гривен. Государство будет компенсировать 80% стоимости разминирования.

Кто имеет право на компенсацию

Согласно постановлению, право на компенсацию за разминирование земель сельскохозяйственного назначения имеют сельскохозяйственные производители, земли которых находятся на деоккупированной территории вне зоны боевых действий.

Факт загрязнения таких участков взрывоопасными предметами должен быть подтвержден Центром противоминной деятельности по результатам нетехнического обследования, проведенного сертифицированным оператором противоминной деятельности.

Как и когда можно подавать заявки на компенсацию

Фермеры, земли которых очистили сертифицированные операторы в период с начала широкомасштабного вторжения до 15 апреля 2024 года, уже могут подавать заявки на компенсацию стоимости разминирования. Для этого нужно заполнить заявку на получение компенсации и отправить ее по электронному адресу Центра гуманитарного разминирования, добавив копии документов, подтверждающих сам факт разминирования: договора на предоставление услуг по разминированию, акта предоставленных услуг, документа, подтверждающего осуществление расчетов за предоставленные услуги. Центр гуманитарного разминирования проверяет документы, формирует перечень фермеров, отвечающих требованиям и отправляет документы на рассмотрение Комиссии при Минэкономики, принимающей финальное решение.

Те же фермеры, которые только планируют разминирование земель, на которых работают, могут подавать заявки и сопроводительные документы на компенсацию через Государственный аграрный реестр. Стоимость разминирования будет определяться на открытых торгах в системе Prozorro.

Компенсация будет предоставляться только раз за один загрязненный участок.

Кто не может претендовать на компенсации

Не смогут претендовать на компенсации фермеры, против которых Украина ввела санкции или конечные собственники с/х товаропроизводителя являются гражданами страны-агрессора. Фермеры, находящиеся в стадии ликвидации или банкротства, а также имеющие налоговый долг, тоже не смогут получить компенсации.

"Принятие постановления создаст благоприятные условия поддержки сельскохозяйственного производства и восстановления сельскохозяйственного производства на загрязненных/вероятно загрязненных земельных участках сельскохозяйственного назначения, в частности на территориях, на которых завершено ведение боевых действий, и на деоккупированных территориях", - подытожили в Минэкономики.

Разминирование в Украине

Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв от мин до 2030 года может составить 9 тысяч.

Также загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Это повлияло как на экономику Украины, так и на продовольственную безопасность в мире.

Чтобы ускорить разминирование, Украина намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты.

Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, который будет анализировать большие массивы данных (big data).

Уже с начала 2024 г. в Украине обновили и пересмотрели план приоритетного возвращения в хозяйственную эксплуатацию сельскохозяйственных земель. Согласно новому плану, первоочередному обследованию и, при необходимости, очистке и разминированию, подлежит уже более 512 тысяч гектаров сельхозугодий.

По состоянию на начало мая 2024 г. с начала года операторы противоминной деятельности обследовали более 115 тыс. га земель сельхозназначения, из которых вернули в хозяйственную эксплуатацию 108 тыс. га.

В 2023 году аграриям удалось вернуть для использования более 200 тысяч гектаров сельхозназначенных земель, которые были запланированы для первоочередного обследования и разминирования.

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