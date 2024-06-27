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"Укрзалізниця" виходить на ринок Польщі: отримала ліцензію перевізника
Компанія Ukrainian Railways Cargo Poland отримала можливість повноцінного виходу на європейський ринок залізничних вантажоперевезень. Відповідну ліцензію залізничного перевізника надало Управління залізничного транспорту Польщі.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Як наголосив голова правління УЗ Євген Лященко, компанія продовжує системно працювати над євроінтеграцією залізниці та розвитком міжнародних послуг.
"Отримання ліцензії – це ще один крок на шляху створення повноцінного міжнародного залізничного оператора, який зможе запропонувати своїм клієнтам єдиний транскордонний транспортний сервіс. Також працюємо над розробкою та узгодженням нових міжнародних маршрутів", - зауважив Лященко.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
За його словами, планується, що Ukrainian Railways Cargo Poland на першому етапі своєї роботи як перевізника сконцентрується на підвищенні обсягу перевезень через українсько-польські прикордонні переходи.
Таким чином польські та українські вантажовідправники отримають послугу перевезення «від дверей до дверей» та від одного оператора, без необхідності укладати низку договорів з різними компаніями.
Крім того, компанія в майбутньому планує оперувати рухомим складом для колії шириною і 1435, і 1520 мм, що дозволить ефективно працювати на усіх прикордонних переходах з Польщею.
Очікується, що повноцінні комплексні послуги з перевезень Ukrainian Railways Cargo Poland розпочне вже наступного року.
Навіщо "Укрзалізниці" компанія в Польщі?
Нагадаємо, у липні 2023 року АТ "Укрзалізниця" зареєструвала залізничного оператора для роботи на європейському ринку. Європейський оператор матиме назву Ukrainian Railways Cargo Poland і здійснюватиме перевезення Україною та європейськими країнами.
Планується, що Ukrainian Railways Cargo Poland на першому етапі своєї роботи займатиметься наступним:
- надання комплексної послуги вантажоперевезень,
- координація роботи з європейськими операторами, вантажовласниками, прикордонними переходами,
- контроль рухомого складу товариства за кордоном.
Наприкінці липня 2022-го, президент польської залізничної компанії PKP Кшиштоф Мамінський заявив, що спільно з "Укрзалізницею" хочуть створити експедиторську фірму, яка займатиметься перевезенням вантажів із України до Польщі та інших країн Європи.
Передбачалося, що підприємство відповідатиме за організацію всього ланцюга поставок і транспортування до одержувача.
А лютому 2023 року тодішній голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін оголосив про плани УЗ створити вантажну компанію у Європі. Тоді він сказав, що це хочуть зробити до кінця поточного року.
Необхідність створення такої фірми він пояснював тим, що українські перевізники вантажів зазнають складнощів у роботі з європейськими перевізниками. При цьому Камишін вказував, що для створення компанії потрібно не лише закупити рухомий склад, а й отримати ліцензію, провести реєстрацію та набрати команду.
Коли наприкінці лютого Камишін оголосив про свою відставку з посади голови правління УЗ, він зазначав, що очолить офіс із євроінтеграції компанії в Європі. Але наразі він є міністром із питань стратегічних галузей промисловості.