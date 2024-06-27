"Укрзалізниця" виходить на ринок Польщі: отримала ліцензію перевізника

Компанія Ukrainian Railways Cargo Poland отримала можливість повноцінного виходу на європейський ринок залізничних вантажоперевезень. Відповідну ліцензію залізничного перевізника надало Управління залізничного транспорту Польщі.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Як наголосив голова правління УЗ Євген Лященко, компанія продовжує системно працювати над євроінтеграцією залізниці та розвитком міжнародних послуг.

"Отримання ліцензії – це ще один крок на шляху створення повноцінного міжнародного залізничного оператора, який зможе запропонувати своїм клієнтам єдиний транскордонний транспортний сервіс. Також працюємо над розробкою та узгодженням нових міжнародних маршрутів", - зауважив Лященко.

За його словами, планується, що Ukrainian Railways Cargo Poland на першому етапі своєї роботи як перевізника сконцентрується на підвищенні обсягу перевезень через українсько-польські прикордонні переходи.

Таким чином польські та українські вантажовідправники отримають послугу перевезення «від дверей до дверей» та від одного оператора, без необхідності укладати низку договорів з різними компаніями.

Крім того, компанія в майбутньому планує оперувати рухомим складом для колії шириною і 1435, і 1520 мм, що дозволить ефективно працювати на усіх прикордонних переходах з Польщею.

Очікується, що повноцінні комплексні послуги з перевезень Ukrainian Railways Cargo Poland розпочне вже наступного року.

Навіщо "Укрзалізниці" компанія в Польщі?

Нагадаємо, у липні 2023 року АТ "Укрзалізниця" зареєструвала залізничного оператора для роботи на європейському ринку. Європейський оператор матиме назву Ukrainian Railways Cargo Poland і здійснюватиме перевезення Україною та європейськими країнами.

Планується, що Ukrainian Railways Cargo Poland на першому етапі своєї роботи займатиметься наступним:

надання комплексної послуги вантажоперевезень,

координація роботи з європейськими операторами, вантажовласниками, прикордонними переходами,

контроль рухомого складу товариства за кордоном.

Наприкінці липня 2022-го, президент польської залізничної компанії PKP Кшиштоф Мамінський заявив, що спільно з "Укрзалізницею" хочуть створити експедиторську фірму, яка займатиметься перевезенням вантажів із України до Польщі та інших країн Європи.

Передбачалося, що підприємство відповідатиме за організацію всього ланцюга поставок і транспортування до одержувача.

А лютому 2023 року тодішній голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін оголосив про плани УЗ створити вантажну компанію у Європі. Тоді він сказав, що це хочуть зробити до кінця поточного року.

Необхідність створення такої фірми він пояснював тим, що українські перевізники вантажів зазнають складнощів у роботі з європейськими перевізниками. При цьому Камишін вказував, що для створення компанії потрібно не лише закупити рухомий склад, а й отримати ліцензію, провести реєстрацію та набрати команду.

Коли наприкінці лютого Камишін оголосив про свою відставку з посади голови правління УЗ, він зазначав, що очолить офіс із євроінтеграції компанії в Європі. Але наразі він є міністром із питань стратегічних галузей промисловості.