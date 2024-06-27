"Укрзализныця" выходит на рынок Польши: получила лицензию перевозчика

Компания Ukrainian Railways Cargo Poland получила возможность полноценного выхода на европейский рынок железнодорожных грузоперевозок. Соответствующую лицензию железнодорожного перевозчика предоставило Управление железнодорожного транспорта Польши.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Как отметил глава правления УЗ Евгений Лященко, компания продолжает системно работать над евроинтеграцией железной дороги и развитием международных услуг.

"Получение лицензии – это еще один шаг на пути создания полноценного международного железнодорожного оператора, который сможет предложить своим клиентам единый трансграничный транспортный сервис. Также работаем над разработкой и согласованием новых международных маршрутов", - отметил Лященко.

По его словам, планируется, что Ukrainian Railways Cargo Poland на первом этапе работы как перевозчика сконцентрируется на повышении объема перевозок через украинско-польские пограничные переходы.

Таким образом, польские и украинские грузоотправители получат услугу перевозки «от двери до двери» и от одного оператора, без необходимости заключать ряд договоров с разными компаниями.

Кроме того, компания в будущем планирует оперировать подвижным составом для колеи шириной и 1435 и 1520 мм, что позволит эффективно работать на всех пограничных переходах с Польшей.

Ожидается, что полноценные комплексные услуги по перевозкам Ukrainian Railways Cargo Poland начнет уже в следующем году.

Зачем "Укрзализныци" компания в Польше?

Напомним, в июле 2023 года АО "Укрзализныця" зарегистрировало железнодорожного оператора для работы на европейском рынке. Европейский оператор будет называться Ukrainian Railways Cargo Poland и будет осуществлять перевозку по Украине и европейским странам.

Планируется, что Ukrainian Railways Cargo Poland на первом этапе работы будет заниматься следующим:

предоставление комплексной услуги грузоперевозок,

координация работы с европейскими операторами, грузовладельцами, пограничными переходами,

контроль подвижного состава общества за границей.

В конце июля 2022 года, президент польской железнодорожной компании PKP Кшиштоф Маминский заявил, что совместно с "Укрзализныцей" хотят создать экспедиторскую фирму, которая будет заниматься перевозкой грузов из Украины в Польшу и другие страны Европы.

Предполагалось, что предприятие будет отвечать за организацию всей цепи поставок и транспортировки к получателю.

А в феврале 2023 года тогдашний председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин объявил о планах УЗ создать грузовую компанию в Европе. Тогда он сказал, что это хотят сделать до конца этого года.

Необходимость создания такой фирмы он объяснял тем, что украинские перевозчики грузов испытывают сложности в работе с европейскими перевозчиками. При этом Камышин указывал, что для создания компании нужно не только закупить подвижной состав, но получить лицензию, провести регистрацию и набрать команду.

Когда в конце февраля Камышин объявил о своей отставке с поста председателя правления УЗ, он отмечал, что возглавит офис по евроинтеграции компании в Европе. Но он стал министром по вопросам стратегических отраслей промышленности .