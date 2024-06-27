"Укрзализныця" и испанская Renfe подготовят поезда, адаптирующиеся к разной ширине пути

"Укрзализныця" совместно с испанской государственной железнодорожной компанией Renfe приступают к работе над пилотным проектом по внедрению поездов, которые могут адаптироваться к разной ширине пути: 1520 мм, 1435 мм и 1668 мм.

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Об этом сообщила министерша экономики Украины Юлия Свириденко на совместной пресс-конференции с министром экономики, торговли и предпринимательства Испании Карлосом Куэрпо Кабальеро в Киеве, пишет "Укринформ".

По словам Свириденко, в настоящее время разрабатывается дорожная карта для реализации проекта, включающая проектирование, испытание и изготовление вагонов с раздвижными колесными парами. Также прорабатываются вопросы устройства изменения ширины пути, их тестирования и сертификации в странах эксплуатации.

"Для реализации проекта планируется создание консорциума испанских компаний, которые обратятся в Министерство торговли Испании для привлечения проектного финансирования через механизм Фонда корпоративной интернационализации (FIEM) для АО "Укрзализныця"", - отметила Свириденко.

Кабальеро добавил, что проект имеет не только экономическое, но большое символическое значение, ведь поможет соединить Украину с европейскими странами. Он отметил, что обе команды работают над техническими деталями проекта и определяют необходимую сумму. После завершения подготовки технического проекта и определения финальной стоимости Испания внесет свой вклад в этот проект.

В Польше против построения широкопутной железной дороги из Украины

3 апреля стало известно, что украинские инвесторы готовы профинансировать строительство широкопутной железной дороги в порты Гданьск в Польше и Клайпеда в Литве, создание которой будет способствовать транспортировке украинского зерна и позволит Польше получать прибыль от его транзита.

Однако польские чиновники выступают против идеи прокладки железнодорожного пути шириной 1520 мм из Украины в Гданьск, видя в этом риски для обороноспособности страны.

В 2022-2023 годах украинская сторона неоднократно предлагала Варшаве построить такую железную дорогу во время межправительственных переговоров и в письменной форме. В июле 2022 года польский экспертный отчет выявил "ряд угроз" от этого проекта.

В Польше считают нецелесообразным железнодорожный путь российско-белорусского стандарта, поскольку он может оказать влияние на стратегию обороны страны.

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