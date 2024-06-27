"Укрзалізниця" та іспанська Renfe підготують потяги, що адаптуються до різної ширини колії

"Укрзалізниця" спільно з іспанською державною залізничною компанією Renfe розпочинають роботу над пілотним проектом щодо впровадження потягів, які можуть адаптуватися до різної ширини колії: 1520 мм, 1435 мм та 1668 мм.

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Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко на спільній пресконференції з міністром економіки, торгівлі та підприємництва Іспанії Карлосом Куерпо Кабальєро у Києві, пише "Укрінформ".

За словами Свириденко, наразі розробляється дорожня карта для реалізації проекту, яка включає проектування, випробування та виготовлення вагонів з розсувними колісними парами. Також опрацьовуються питання щодо пристрою зміни ширини колії, їх тестування та сертифікації в країнах експлуатації.

"Для реалізації проекту планується створення консорціуму іспанських компаній, які звернуться до Міністерства торгівлі Іспанії для залучення проектного фінансування через механізм Фонду корпоративної інтернаціоналізації (FIEM) для АТ "Укрзалізниця", - зазначила Свириденко.

Кабальєро додав, що проект має не лише економічне, а й велике символічне значення, адже допоможе з’єднати Україну з європейськими країнами. Він зазначив, що обидві команди працюють над технічними деталями проекту та визначають необхідну суму. Після завершення підготовки технічного проекту та визначення фінальної вартості Іспанія зробить свій вклад у цей проект.

У Польщі проти побудови ширококолійної залізниці з України

3 квітня стало відомо, що українські інвестори готові профінансувати будівництво ширококолійної залізниці до портів Гданськ у Польщі та Клайпеда в Литві, створення якої сприятиме транспортуванню українського зерна та дасть Польщі можливість отримувати прибуток від його транзиту.

Проте, польські урядовці виступають проти ідеї прокладання залізничної колії шириною 1520 мм з України до Гданська, вбачаючи в цьому ризики для обороноздатності країни.

У 2022-2023 роках українська сторона неодноразово пропонувала Варшаві побудувати таку залізницю під час міжурядових переговорів та у письмовій формі. Втім, у липні 2022 року польськи експертний звіт виявив "низку загроз" від цього проєкту.

В Польщі вважають недоцільним залізничної колії російсько-білоруського стандарту, бо він може мати вплив на стратегію оборони країни.

Джерело фото: ua.depositphotos.com