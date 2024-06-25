Аграрии подали в суд на "Укрзализныцю": обвиняют в монопольном положении на рынке грузоперевозок

Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) подал иск в Хозяйственный суд города Киева о пересмотре решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по делу АО "Укрзализныця" ("УЗ") о злоупотреблении монопольным положением на рынке грузоперевозок.

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Об этом сообщает пресс-служба УКАБ.

Монопольное положение на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом

Отмечается, что 31 апреля 2023 года в АМКУ приступили к рассмотрению заявления нарушение АО "Укрзализныця" закона об экономической конкуренции в 2022 - 2023 годах на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом и предоставление в пользование зерновозов.

"Причиной стало а поданное заявление в АМКУ от УКАБ, в котором обосновано, что АО "Укрзализныця" занимает монопольное положение на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом и пользуется таким положением в свою пользу", - отмечают в УКАБ.

Речь идет о следующих совершенных действиях УЗ в указанный период:

Создание искусственного дефицита услуг использования вагонами зерновозами. АО "Укрзализныця" организовывало аукционы на пользование зерновозов, то увеличивая, то уменьшая количество и период погрузки вагонов-зерновозов с целью влияния на ценообразование.

Ограничение предложения на аукционах услуг пользованием зерновозами в меньшем количестве, чем имеющееся в АО “Укрзалізниця” и меньше потребностей рынка, что создало предпосылки для установления таких цен на пользование зерновозами, которые невозможно было бы установить при наличии значительной конкуренции на рынке.

Отсутствие прозрачного механизма формирования и информирования всех участников грузовых перевозок относительно очередности пересечения границы, что приводило к непрогнозируемому времени доставки, взимания платы за каждый день сверхурочного простоя зерновозов в условиях искусственного создания очередей и пробок в направлениях западных границ.

"В результате совершения вышеуказанных действий создавались условия для роста цен на перевозку для производителей зерна, которые пользуются услугами АО "Укрзалізниця" по перевозке грузов, и, соответственно, повышение цен на товары для конечного потребителя, а следовательно ограничение конкуренции на рынке и негативного влияния на потребителей ", – подчеркивают в УКАБ.

Но вопреки наличию признаков нарушения АО "Укрзализныця" Закона об экономической конкуренции и приведении многочисленных доказательств в заявлении Антимонопольный комитет отказал в рассмотрении дела ссылаясь на необнаружение фактов нарушения законодательства со стороны УЗ.

В свою очередь, УКАБ 17 июня 2024 года подал исковое заявление в суд о признании недействительным решения АМКУ, его отмене и возобновлении проведения расследования.

УКАБ требует возобновить рассмотрение дела против УЗ

УКАБ считает, что обжалуемое решение АМКУ не максимально исчерпывающее, основательное, не раскрывает мотивы его принятия и принято с нарушением требований законодательства о защите экономической конкуренции, о чем детально аргументирует в своем исковом заявлении.

"Ассоциация надеется, что в установленные законом сроки АМКУ возобновит рассмотрение дела против АО "Укрзализныця" относительно совершенных ею нарушений законодательства в виде злоупотребления монопольным положением на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом и обяжет прекратить такие нарушения путем обеспечения прозрачности и предсказуемости ценовой политики и правил" проведение аукционов на услуги пользования вагонами, устранение преференций для вагонов собственности АО «Укрзализныця», возврат ответственности за несвоевременную доставку грузов и соответствующее урегулирование непосредственно в условиях договора на перевозку», - отмечают в УКАБ.

"Укрзализныця" предоставляет аграриям из зон у боевых действий 30% скидки на экспорт агропродукции

В мае Кабинет Министров Украины принял решение предоставлять 30% скидку на перевозку агропродукции в экспортном направлении из районов, приближенных к боевым действиям или оккупированным территориям.

В частности, это такие регионы, как Харьковская, Черниговская, Донецкая Херсонская и Сумская области.

В рамках введения скидки 30% к тарифу на экспортные перевозки агропродукции с отдельных станций уже отправлено более 1200 вагонов с зерном.