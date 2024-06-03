"Укрзализныця" нарастила грузоперевозки на треть

АО "Укрзализныця" в январе-мае 2024 года перевезло 75,4 млн тонн грузов. Это на 30% больше аналогичного периода 2023 года.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что за 5 месяцев 2024 года перевезено:

во внутреннем сообщении - 32,9 млн тонн, (+ 6,7%);

на экспорт - 38 млн тонн (+57%);

на импорт - 4,3 млн тонн (+68,5%).

Лидеры по объемам перевозок в январе-мае 2024 года:

железная и марганцевая руда – 19,3 млн тонн;

зерновые грузы - 18,8 млн тонн;

каменный уголь - 11,5 млн тонн;

минстройматериалы - 10,8 млн тонн.

"По итогам 5 месяцев имеем достаточно весомые показатели как в общих объемах перевозок, так и в стратегическом для страны экспортном сообщении. В частности, по сравнению с прошлым годом на 39% нарастили экспорт зерновых. Готовы и дальше полностью обеспечивать экономику страны и потребности бизнеса в перевозках ", - прокомментировал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Добавим, "Укрзализныця" за январь-апрель 2024 года перевезла рекордное за время полномасштабного вторжения количество грузов на экспорт - 30,4 млн. тонн грузов, что на 48,8% больше аналогичного периода прошлого года. Заметим, общий объем грузоперевозок по железной дороге в феврале составил 14,55 млн тонн, что на 420 тыс. тонн больше, чем в январе.

Если сравнивать с мартом 2023 года, в марте 2024 - во всех видах сообщения "Укрзализныця" перевезла на треть больше грузов - 16 млн тонн. Это также на 10% больше тоже рекордных показателей февраля 2024 года.