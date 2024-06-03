"Укрзалізниця" наростила вантажоперевезення на третину

АТ “Укрзалізниця” в січні-травні 2024 року перевезла 75,4 млн тонн вантажів. Це на 30% більше аналогічного періоду 2023 року.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що за 5 місяців 2024 року перевезено:

у внутрішньому сполученні — 32,9 млн тонн, (+ 6,7%);

на експорт — 38 млн тонн (+57%);

на імпорт — 4,3 млн тонн (+ 68,5%).

Лідери за обсягами перевезень у січні-травні 2024 року:

залізна і марганцева руда — 19,3 млн тонн;

зернові вантажі — 18,8 млн тонн;

кам’яне вугілля — 11,5 млн тонн;

мінбудматеріали — 10,8 млн тонн.

"За підсумками 5 місяців маємо досить вагомі показники як у загальних обсягах перевезень, так і в стратегічному для країни експортному сполученні. Зокрема, у порівнянні з минулим роком на 39% наростили експорт зернових. Готові й надалі повністю забезпечувати економіку країни та потреби бізнесу в перевезеннях", — прокоментував голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Додамо, "Укрзалізниця" за січень-квітень 2024 року перевезла рекордну за час повномасштабного вторгнення кількість вантажів на експорт - 30,4 млн тонн вантажів, що на 48,8% більше аналогічного періоду минулого року. Зауважимо, загальний обсяг вантажоперевезень залізницею у лютому склав 14,55 млн тонн, що на 420 тис. тонн більше, ніж у січні.

Якщо порівнювати з березнем 2023 року, в березні 2024 — у всіх видах сполучення "Укрзалізниця"перевезла на третину більше вантажів— 16 млн тонн. Це також на 10% більше теж рекордних показників лютого 2024.