Обсяги перевезення зерна залізницею до Румунії зменшилися більш ніж на половину

У травні обсяги перевезення зерна залізницею з України до Румунії скоротилися більш ніж на половину. На інших прикордонних переходах також спостерігається скорочення передачі зернових вантажів.

Про це розповіли представники "Укрзалізниці" під час онлайн-зустрічі з учасниками аграрного ринку, пише Rail.insider.

Загалом у травні Словаччина стала єдиною країною, куди у травні зросли обсяги експорту зерна залізницею. Зростання склало 7,2 вагона на добу, або 25%, загалом до 36,1 вагона на добу.

Видання пише, що на інших прикордонних переходах спостерігається значне скорочення передачі зернових вантажів:

Румунія: зменшення на 25,2 вагона на добу (або 53,5%), до 21,9 вагона на добу.

Польща: зменшення на 8,7 вагона на добу (або 11,2%), до 69,3 вагона на добу.

Угорщина: зменшення на 7,9 вагона на добу (або 24,3%), до 24,5 вагона на добу.

Загалом, за добу в травні 2024 року обсяг перевезення зерна та макухи залізницею з України становив 247 вагонів. Це на 25 вагонів на добу (або 9,2%) менше, ніж у середині місяця.

Додамо, "Укрзалізниця" за січень-квітень 2024 року перевезла рекордну за час повномасштабного вторгнення кількість вантажів на експорт - 30,4 млн тонн вантажів, що на 48,8% більше аналогічного періоду минулого року. Зауважимо, загальний обсяг вантажоперевезень залізницею у лютому склав 14,55 млн тонн, що на 420 тис. тонн більше, ніж у січні.

Якщо порівнювати з березнем 2023 року, в березні 2024 — у всіх видах сполучення "Укрзалізниця" перевезла на третину більше вантажів — 16 млн тонн. Це також на 10% більше теж рекордних показників лютого 2024.

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