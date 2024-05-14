"Укрзалізниця" відновила понад 7 тисяч вантажних вагонів

АТ "Укрзалізниця" упродовж січня-квітня 2024 року на власних потужностях відремонтувала 7 088 вантажних вагонів, зокрема, капітальним ремонтом – 2002 вагони, деповським ремонтом – 5086.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що компанія ремонтувала піввагони, спеціальний рухомий склад, цементовози та цистерни.

Крім своїх вагонів, "Укрзалізниця" відновлює вагони приватних власників. Так, з початку року відремонтовано 2,9 тис. вантажних вагонів власності АТ «Укрзалізниця» та майже 3,4 тис. вагонів приватних власників.

Загалом упродовж 2024 року Укрзалізниця планує відремонтувати 19 тис. вантажних вагонів.

“Укрзалізниця” відтермінувала списання 14,5 тисячі вантажних вагонів

Нагадаємо, “Укрзалізниця” відкоригувала граничні строки експлуатації 14,4 тисяч вантажних вагонів приватної власності. Відповідні зміни відтермінують масове списання вагонів на пізніші терміни (з 2024-2028 на 2030-2035 роки).

Торік у грудні Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) закликала Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури взагалі скасувати свій наказ № 647, що дозволяє списувати вантажні залізничні вагони з перевищенням нормативного строку служби.

Транспортники вказали на зростання дефіциту вагонів, зокрема з початку повномасштабної війни Україна залишилася без близько 24 тисяч вагонів на непідконтрольній території, а робочий парк вантажних вагонів на мережі "Укрзалізниці" з лютого 2022 по листопад 2023 року скоротився зі 128 до 108 тисяч вагонів (на 16%).

У Федерації наголошували, що у підприємств немає можливості профінансувати заміщення необхідної кількості вагонів, а продовження дії порядку, встановленого наказом №647, призведе до додаткового списання до 2028 року ще близько 21 тисячі одиниць робочого парку вантажних вагонів.

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