"Укрзализныця" восстановила более 7 тысяч грузовых вагонов

АО "Укрзализныця" в течение января-апреля 2024 года на собственных мощностях отремонтировало 7088 грузовых вагонов, в частности, капитальным ремонтом - 2002 вагона, деповским ремонтом - 5086.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Компания ремонтировала полувагоны, специальный подвижной состав, цементовозы и цистерны.

Кроме своих вагонов, "Укрзализныця" восстанавливает вагоны частных владельцев. Так, с начала года отремонтировано 2,9 тыс. грузовых вагонов собственности АО «Укрзализныця» и около 3,4 тыс. вагонов частных владельцев.

Всего в 2024 году Укрзализныця планирует отремонтировать 19 тыс. грузовых вагонов.

"Укрзализныця" отсрочила списание 14,5 тысяч грузовых вагонов

Напомним, "Укрзализныця" откорректировала предельные сроки эксплуатации 14,4 тысячи грузовых вагонов частной собственности. Соответствующие изменения откладывают массовое списание вагонов на более поздние сроки (с 2024-2028 на 2030-2035 годы).

В декабре прошлого года Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) призвала Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры вообще отменить свой приказ № 647, что позволяет списывать грузовые железнодорожные вагоны с превышением нормативного срока службы.

Транспортники указали на рост дефицита вагонов, в том числе с начала полномасштабной войны Украина осталась без около 24 тысяч вагонов на неподконтрольной территории, а рабочий парк грузовых вагонов на сети "Укрзализныци" с февраля 2022 по ноябрь 2023 сократился со 128 до 108 тысяч вагонов (на 16 %).

В Федерации отмечали, что у предприятий нет возможности профинансировать замещение необходимого количества вагонов, а продление действия порядка, установленного приказом №647, приведет к дополнительному списанию к 2028 году еще около 21 тысячи единиц рабочего парка грузовых вагонов.

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