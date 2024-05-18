Объемы перевозки зерна по железной дороге в Румынию уменьшились более чем на половину

В мае объемы перевозки зерна по железной дороге из Украины в Румынию сократились более чем на половину. На других пограничных переходах также наблюдается сокращение передачи зерновых грузов.

Об этом рассказали представители "Укрзализныци" во время онлайн-встречи с участниками аграрного рынка, пишет Rail.insider.

В целом в мае Словакия стала единственной страной, куда в мае выросли объемы экспорта зерна по железной дороге. Рост составил 7,2 вагона в сутки, или 25%, в общей сложности до 36,1 вагона в сутки.

Издание пишет, что на других пограничных переходах наблюдается значительное сокращение передачи зерновых грузов .

Румыния: уменьшение на 25,2 вагона в сутки (или 53,5%) до 21,9 вагона в сутки.

Польша: уменьшение на 8,7 вагона в сутки (или 11,2%) до 69,3 вагона в сутки.

Венгрия: уменьшение на 7,9 вагона в сутки (или 24,3%) до 24,5 вагона в сутки.

В общей сложности, за сутки в мае 2024 года объем перевозки зерна и жмыха по железной дороге из Украины составлял 247 вагонов. Это на 25 вагонов в сутки (или 9,2%) меньше, чем в середине месяца.

Добавим, "Укрзализныця" за январь-апрель 2024 года перевезла рекордное за время полномасштабного вторжения количество грузов на экспорт - 30,4 млн. тонн грузов, что на 48,8% больше аналогичного периода прошлого года. Заметим, общий объем грузоперевозок по железной дороге в феврале составил 14,55 млн тонн, что на 420 тыс. тонн больше, чем в январе.

Если сравнивать с мартом 2023 года, в марте 2024 - во всех видах сообщения "Укрзалізниця" перевезла на треть больше грузов - 16 млн тонн. Это также на 10% больше тоже рекордных показателей февраля 2024 года.

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