С начала года "Укрзализныця" перевезла рекордное количество грузов

АО "Укрзализныця" за январь-апрель 2024 года перевезло рекордное за время полномасштабного вторжения количество грузов на экспорт - 30,4 млн. тонн грузов, что на 48,8% больше аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Отмечается, что с начала года по железной дороге в экспортном сообщении было перевезено 30,4 млн тонн грузов.

По словам главы правления "Укрзализныци" Евгения Лященко, в 2024 году среди приоритетов компании - наращивание грузоперевозок, в частности экспорта, сверхважного для экономики государства.

"Несмотря на то, что враг активизировал свои удары по железнодорожной инфраструктуре, по результатам работы на протяжении последних 4 месяцев имеем рекордный показатель перевозимых грузов в этом сообщении", - отметил он, добавив, что работа каждого железнодорожника, которая помогла получить этот результат, — важный вклад в стабильность государства.

Среди основных грузов, которые экспортировались по железной дороге в 2024 году:

зерно – 12,9 млн тонн;

железная и марганцевая руда – 12,5 млн тонн;

черные металлы – 1,6 млн тонн;

минстройматериалы – 867 тыс. тонн.

За январь-апрель 2024 года было перевезено 59,9 млн тонн грузов, что на 28,7% больше аналогичного периода прошлого года.

Добавим, общий объем грузоперевозок по железной дороге в феврале составил 14,55 млн тонн, что на 420 тыс. тонн больше, чем в январе.

А по сравнению с мартом 2023 года, в марте 2024 - во всех видах сообщения "Укрзализныця" перевезла на треть больше грузов - 16 млн тонн. Это и на 10% больше тоже рекордных показателей февраля 2024 года.

В первом квартале 2024 года объем перевозок железнодорожным транспортом вырос на 70% по сравнению с показателями за аналогичный период 2023 года.

"Укрзализныця" увеличила объем контейнерных перевозок на 12%

В течение 2023 года "Укрзализныця" увеличила объем контейнерных перевозок на 12% до 102 тыс. контейнеров, а объем перевозок в двадцатифутовом эквиваленте вышел на уровень 2022 года.

Отмечается, что в 2023 году была усовершенствована и оптимизирована работа филиала "Центр транспортного сервиса "Лески". Объем грузопереработки на филиале в 2023 году вырос на 8% - до 1,448 млн тонн. Вагоны на фитинговых платформах этого филиала осуществили перевозку 1,14 миллиона тонн грузов.

Кроме этого, в 2023 году "Укрзализныця" построила 528 грузовых вагонов на собственных мощностях, что стало самым высоким показателем за последние пять лет.

В сентябре 2024 года АО "Укрзализныця" планирует презентовать 18 новых контейнерных маршрутов, которые будут касаться перевозок из Украины в направлении стран Европы.

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