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Во Львовской области запустили серийное производство зерновозов украинской комплектации (ФОТО)
Во Львовской области запустили серийное производство зерновозов полностью украинской комплектации.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
По его словам, такие вагоны-бункеры позволяют транспортировать зерно и другие пищевые сыпучие грузы по магистральным железнодорожным путям, а также путям промышленных предприятий.
Кроме того, они защищают груз от осадков и надежно сохраняют его.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Как подчеркнул Козицкий, каждая деталь в зерновозе произведена в Украине.
"Серийное производство уже запустили. Предприятие подписало ряд контрактов – как внутренних, так и зарубежных", – сообщил глава Львовской ОВА.
Он добавил, что в общей сложности компания выпустила около 5 тысяч зерновозов разных типов.
"Этот образец – совершенно новая модель. Производственные мощности позволяют производить от 1 до 3 вагонов нового образца в день. Кроме зерновозов есть большой запрос на производство цементовозов", - отметил Козицкий.
Сейчас завод дает работу 650 человек.
УЗ создала вагон-зерновоз, приспособленный и к украинской, и к европейской колие
Известно, что ширина украинской колии составляет 1520 мм, в то время как европейской – 1435 мм. Чтобы перевозить грузы без перевалки, "Укрзализныця" на собственных мощностях построила зерновоз, который оптимально приспособлен для перевозок путями разной ширины.
Новый вагон-хоппер предназначен для перевозки зерна и других сыпучих пищевых грузов. Конструкция вагона максимально учитывает требования для перевозки аграрной продукции, а технические характеристики обеспечивают оптимальное соотношение объема и веса.
Возможности для производителей железнодорожной техники в Украине
Украинские производители железнодорожной техники обладают значительным потенциалом для развития мощностей и присутствия на внутреннем и мировом рынках.
Железная дорога является доминирующим видом транспорта в нашей стране. Сетью дорог общей протяженностью около 20 тыс. км железнодорожники перевезли более 61% от валового объема перемещенных грузов в 2021 году.
В 2021 году износ вагонов в "Укрзализныце" достиг 87,4%. Средний возраст полувагонов составлял 23 года, зерновозов – 36 лет. Полностью нерабочими были 19,8% полувагонов и 17,2% зерновозов. По оценкам специализированного портала Rail.insider, средний процент износа подвижного состава других владельцев – 57,2%.
С детальным анализом рынка железнодорожной техники в условиях полномасштабной войны можно ознакомиться по ссылке.