Во Львовской области запустили серийное производство зерновозов украинской комплектации (ФОТО)

Во Львовской области запустили серийное производство зерновозов полностью украинской комплектации.

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Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, такие вагоны-бункеры позволяют транспортировать зерно и другие пищевые сыпучие грузы по магистральным железнодорожным путям, а также путям промышленных предприятий.

Кроме того, они защищают груз от осадков и надежно сохраняют его.

Как подчеркнул Козицкий, каждая деталь в зерновозе произведена в Украине.

"Серийное производство уже запустили. Предприятие подписало ряд контрактов – как внутренних, так и зарубежных", – сообщил глава Львовской ОВА.

Он добавил, что в общей сложности компания выпустила около 5 тысяч зерновозов разных типов.

"Этот образец – совершенно новая модель. Производственные мощности позволяют производить от 1 до 3 вагонов нового образца в день. Кроме зерновозов есть большой запрос на производство цементовозов", - отметил Козицкий.

Сейчас завод дает работу 650 человек.

УЗ создала вагон-зерновоз, приспособленный и к украинской, и к европейской колие

Известно, что ширина украинской колии составляет 1520 мм, в то время как европейской – 1435 мм. Чтобы перевозить грузы без перевалки, "Укрзализныця" на собственных мощностях построила зерновоз, который оптимально приспособлен для перевозок путями разной ширины.

Новый вагон-хоппер предназначен для перевозки зерна и других сыпучих пищевых грузов. Конструкция вагона максимально учитывает требования для перевозки аграрной продукции, а технические характеристики обеспечивают оптимальное соотношение объема и веса.

Возможности для производителей железнодорожной техники в Украине

Украинские производители железнодорожной техники обладают значительным потенциалом для развития мощностей и присутствия на внутреннем и мировом рынках.

Железная дорога является доминирующим видом транспорта в нашей стране. Сетью дорог общей протяженностью около 20 тыс. км железнодорожники перевезли более 61% от валового объема перемещенных грузов в 2021 году.

В 2021 году износ вагонов в "Укрзализныце" достиг 87,4%. Средний возраст полувагонов составлял 23 года, зерновозов – 36 лет. Полностью нерабочими были 19,8% полувагонов и 17,2% зерновозов. По оценкам специализированного портала Rail.insider, средний процент износа подвижного состава других владельцев – 57,2%.