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На Львівщині запустили серійне виробництво зерновозів української комплектації (ФОТО)
У Львівській області запустили серійне виробництво зерновозів повністю української комплектації.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
За його словами, такі вагони-бункери дозволяють транспортувати зерно та інші харчові сипкі вантажі по магістральних залізничних коліях, а також шляхами промислових підприємств.
Крім того, вони захищають вантаж від опадів і надійно зберігають його.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Як наголосив Козицький, кожна деталь у зерновозі вироблена в Україні.
"Серійне виробництво вже запустили. Підприємство підписало низку контрактів – як внутрішніх, так і закордонних", - повідомив очільник Львівської ОВА.
Він додав, що загалом компанія випустила близько 5 тисяч зерновозів різних типів.
"Цей зразок – абсолютно нова модель. Виробничі потужності дозволяють виготовляти від 1 до 3 вагонів нового зразка на день. Окрім зерновозів, є великий запит на виробництво цементовозів", - зауважив Козицький.
Наразі завод дає роботу 650 людям.
УЗ створила вагон-зерновоз, пристосований і до української, і до європейської колії
Відомо, що ширина української колії становить 1520 мм, в той час як європейська - 1435 мм. Щоб могти перевозити вантажі без перевалки, "Укрзалізниця" на власних потужностях збудувала зерновоз, який оптимально пристосований для перевезень коліями різної ширини.
Новий вагон-хопер призначений для перевезення зерна та інших сипких харчових вантажів. Конструкція вагона максимально враховує вимоги для перевезення аграрної продукції, а технічні характеристики забезпечують оптимальне співвідношення обʼєму та ваги.
Нагадаємо також, що наприкінці вересня "Укрзалізниця" домовилася з американською девелоперською компанією DAI Global про сприяння зерновому експорту в напрямку Євросоюзу, зокрема ремонту та відновлення вагонів-хоперів та придбанні локомотивів, що перевозять вагони із зерном.
Можливості для виробників залізничної техніки в Україні
Українські виробники залізничної техніки мають значний потенціал для розвитку потужностей та присутності на внутрішньому та світовому ринках.
Залізниця є домінуючим видом транспорту в нашій країні. Мережею шляхів загальною довжиною близько 20 тис. км залізничники перевезли понад 61% від валового об’єму переміщених вантажів у 2021 році.
У 2021 році знос вагонів у "Укрзалізниц"і досяг 87,4%. Середній вік піввагонів становив 23 роки, зерновозів – 36 років. Повністю неробочими були 19,8% піввагонів та 17,2% зерновозів. За оцінками спеціалізованого порталу Rail.insider, середній відсоток зносу рухомого складу інших власників – 57,2%.
З детальним аналізом ринку залізничної техніки в умовах повномасштабної війни можна ознайомитися за посиланням.