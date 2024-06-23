"Укрзализныця" отправила уже более 1200 вагонов агропродукции со скидкой 30%

В рамках введения скидки 30% к тарифу на экспортные перевозки агропродукции с отдельных станций уже отправлено более 1200 вагонов с зерном.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом шла речь в ходе онлайн-совещания представителей АО "Укрзализныця" с участниками аграрного рынка 20 июня, передает Rail.insider.

Как сообщил заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев, по льготному тарифу было отправлено 1260 вагонов и 24 фитинговых платформ.

В настоящее время в списке более 250 станций, с которых можно отправлять зерновые грузы со скидкой.

Также чиновник призвал отправителей не медлить и воспользоваться предложением. Ведь для обеспечения Кабинет Министров выделил ограниченное количество средств.

Напомним, льготные условия для отправителей зерна "Укрзализныця" начала вводить с 5 июня. Скидка в размере 30% на перевозку агропродукции в экспортном направлении из районов, приближенных к боевым действиям или оккупированным территориям была установлена 17 мая постановлением №581.

Решение о введении льготы принято с целью поддержать аграриев в прифронтовых регионах, страдающих от боевых действий и высокой стоимостью логистики, что "съедает" значительную часть их доходов.

Добавим, что в Украине в результате войны не используется до 5 млн га сельхозземель, особенно в приграничных районах. Риск повторного российского наступления, артиллерийские обстрелы, мины и дорогостоящая логистика не позволяют части фермеров возделывать землю недалеко от границы.

Программы поддержки сельскохозяйственных производителей

В целом в 2024 году есть такие программы по поддержке сельскохозяйственных производителей:

"Доступные кредиты 5-7-9". Агропроизводители могут получить кредит до 90 млн грн, а предприятия по переработке – до 150 млн грн.

Предприниматели, обрабатывающие до 500 га, могут получить гарантию на кредит через Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве . Согласно программе, производитель может снизить залог под кредит вдвое. Эта программа также важна для аграриев, занимающихся садоводством.

Гранты на развитие садов и теплиц – до 7 млн гривен или 10 млн гривен соответственно. Деньги после утверждения проекта выплачиваются в течение месяца.

Компенсация до 50% от стоимости восстановления и строительства мелиоративных систем. Это касается прокладки труб, водоотвода, дождевального оборудования. Программа актуальна для фермеров, занимающихся семеноводством, садоводством и выращиванием овощей. В Госбюджете на 2024 год заложено 200 млн. грн.

Напомним, что в марте Кабинет министров принял постановление о расширении направлений государственной поддержки аграриев, зарегистрированных в Государственном аграрном реестре, и увеличении суммы выплат.

Кроме того, в Украине заработала программа, которая поможет фермерам быстрее вернуть загрязненные минами земли к хозяйственному использованию. Государство будет компенсировать фермерам 80% расходов на стоимость разминирования земель, а также выплатит компенсации тем, кто уже очистил свои участки и начал на них работать. Однако недавно стало известно, что аграрии не могут оплатить разминирование даже при 80% государственной компенсации.

Фото: ua.depositphotos.com