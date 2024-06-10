Рейтинг найкращі роботодавці Рейтинг найкращих роботодавців
Сміливі рішення Сміливі рішення
путь ветеранов Адаптация: путь ветеранов
ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
Категория
Агро
Дата публикации

Украинские аграрии смогут бесплатно получить минеральные удобрения по программе USAID АГРО

Украинские аграрии смогут бесплатно получить минеральные удобрения по программе USAID АГРО
Фото: ua.depositphotos.com

Правительство США в рамках инициативы AGRI-Украина бесплатно предоставит минеральные удобрения для полевых работ в сезоне 2024-2025 годов для более 3 300 украинских агропроизводителей из прифронтовых и деоккупированных областей.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+
25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу.
Забронировать участие

Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что через Программу USAID АГРО украинским агропроизводителям передадут всего 6,6 тысячи тонн удобрений. Каждый согласованный участник сможет получить до 2 тонн удобрений карбамид.

Как и где зарегистрироваться для получения помощи

Регистрация на получение помощи состоится в Государственном аграрном реестре (ГАР), в разделе "Доступные программы".

Название программы: "USAID АГРО_карбамид под зерновые и масличные в сезоне 2024-25 г. для пострадавших от военных действий областей".

Прием заявок продлится с 11 по 25 июня 2024 года или до исчерпания объемов помощи.

Кто может получить помощь

Согласно сообщению министерства, получить помощь могут агропроизводители, которые:

  • имеют в возделывании от 5 до 500 га в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях (за исключением временно оккупированных территорий);
  • выращивают зерновые или масличные культуры;
  • зарегистрированы как юридические лица или физические лица-предприниматели, в частности семейные фермерские хозяйства.

Согласованные заявители, которые возделывают от 5 до 25 гектаров земли (собственная и арендованная), получат по одной тонне удобрения. Те, кто возделывают от 25 до 500 га – по две тонны. Ожидается, что помощь будет использована для внесения под зерновые и масличные культуры урожая 2025 года.

Что известно о программе выдачи удобрений

Программа выдачи удобрений является частью более широкой деятельности Программы USAID АГРО в рамках Инициативы AGRI-Украина. В декабре 2023 – январе 2024 года Программа USAID АГРО предоставила минеральные удобрения на весеннюю посевную более 7,680 агропроизводителей со всей Украины. В целом, на протяжении 2023 - начала 2024 годов, через Инициативу USAID AGRI-Украина, Программа USAID АГРО предоставила удобрения более 14 тысяч украинских агропроизводителей. Эта помощь обеспечила ресурсы для полевых работ на площади более 460 тыс. га. и позволила вырастить не менее 2 млн т зерна.

Программы поддержки сельскохозяйственных производителей

В целом в 2024 году есть такие программы по поддержке сельскохозяйственных производителей:

  • "Доступные кредиты 5-7-9". Агропроизводители могут получить кредит до 90 млн грн, а предприятия по переработке – до 150 млн грн.
  • Предприниматели, обрабатывающие до 500 га, могут получить гарантию на кредит через Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Согласно программе, производитель может снизить залог под кредит вдвое. Эта программа также важна для аграриев, занимающихся садоводством.
  • Гранты на развитие садов и теплиц – до 7 млн гривен или 10 млн гривен соответственно. Деньги после утверждения проекта выплачиваются в течение месяца.
  • Компенсация до 50% от стоимости восстановления и строительства мелиоративных систем. Это касается прокладки труб, водоотвода, дождевального оборудования. Программа актуальна для фермеров, занимающихся семеноводством, садоводством и выращиванием овощей. В Госбюджете на 2024 год заложено 200 млн. грн.

Напомним, что в марте Кабинет министров принял постановление о расширении направлений государственной поддержки аграриев, зарегистрированных в Государственном аграрном реестре, и увеличении суммы выплат.

Кроме того, в Украине заработала программа, которая поможет фермерам быстрее вернуть загрязненные минами земли к хозяйственному использованию. Государство будет компенсировать фермерам 80% расходов на стоимость разминирования земель, а также выплатит компенсации тем, кто уже очистил свои участки и начал на них работать. Однако недавно стало известно, что аграрии не могут оплатить разминирование даже при 80% государственной компенсации.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко