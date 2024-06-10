Украинские аграрии смогут бесплатно получить минеральные удобрения по программе USAID АГРО

Правительство США в рамках инициативы AGRI-Украина бесплатно предоставит минеральные удобрения для полевых работ в сезоне 2024-2025 годов для более 3 300 украинских агропроизводителей из прифронтовых и деоккупированных областей.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что через Программу USAID АГРО украинским агропроизводителям передадут всего 6,6 тысячи тонн удобрений. Каждый согласованный участник сможет получить до 2 тонн удобрений карбамид.

Как и где зарегистрироваться для получения помощи

Регистрация на получение помощи состоится в Государственном аграрном реестре (ГАР), в разделе "Доступные программы".

Название программы: "USAID АГРО_карбамид под зерновые и масличные в сезоне 2024-25 г. для пострадавших от военных действий областей".

Прием заявок продлится с 11 по 25 июня 2024 года или до исчерпания объемов помощи.

Кто может получить помощь

Согласно сообщению министерства, получить помощь могут агропроизводители, которые:

имеют в возделывании от 5 до 500 га в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях (за исключением временно оккупированных территорий);

выращивают зерновые или масличные культуры;

зарегистрированы как юридические лица или физические лица-предприниматели, в частности семейные фермерские хозяйства.

Согласованные заявители, которые возделывают от 5 до 25 гектаров земли (собственная и арендованная), получат по одной тонне удобрения. Те, кто возделывают от 25 до 500 га – по две тонны. Ожидается, что помощь будет использована для внесения под зерновые и масличные культуры урожая 2025 года.

Что известно о программе выдачи удобрений

Программа выдачи удобрений является частью более широкой деятельности Программы USAID АГРО в рамках Инициативы AGRI-Украина. В декабре 2023 – январе 2024 года Программа USAID АГРО предоставила минеральные удобрения на весеннюю посевную более 7,680 агропроизводителей со всей Украины. В целом, на протяжении 2023 - начала 2024 годов, через Инициативу USAID AGRI-Украина, Программа USAID АГРО предоставила удобрения более 14 тысяч украинских агропроизводителей. Эта помощь обеспечила ресурсы для полевых работ на площади более 460 тыс. га. и позволила вырастить не менее 2 млн т зерна.

Программы поддержки сельскохозяйственных производителей

В целом в 2024 году есть такие программы по поддержке сельскохозяйственных производителей:

"Доступные кредиты 5-7-9". Агропроизводители могут получить кредит до 90 млн грн, а предприятия по переработке – до 150 млн грн.

Предприниматели, обрабатывающие до 500 га, могут получить гарантию на кредит через Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве . Согласно программе, производитель может снизить залог под кредит вдвое. Эта программа также важна для аграриев, занимающихся садоводством.

Гранты на развитие садов и теплиц – до 7 млн гривен или 10 млн гривен соответственно. Деньги после утверждения проекта выплачиваются в течение месяца.

Компенсация до 50% от стоимости восстановления и строительства мелиоративных систем. Это касается прокладки труб, водоотвода, дождевального оборудования. Программа актуальна для фермеров, занимающихся семеноводством, садоводством и выращиванием овощей. В Госбюджете на 2024 год заложено 200 млн. грн.

Напомним, что в марте Кабинет министров принял постановление о расширении направлений государственной поддержки аграриев, зарегистрированных в Государственном аграрном реестре, и увеличении суммы выплат.

Кроме того, в Украине заработала программа, которая поможет фермерам быстрее вернуть загрязненные минами земли к хозяйственному использованию. Государство будет компенсировать фермерам 80% расходов на стоимость разминирования земель, а также выплатит компенсации тем, кто уже очистил свои участки и начал на них работать. Однако недавно стало известно, что аграрии не могут оплатить разминирование даже при 80% государственной компенсации.

Фото: ua.depositphotos.com