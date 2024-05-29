Льготы для аграриев в пограничной зоне: какие программы помощи обсуждаются

В Украине из-за войны не используется до 5 млн га сельхозземель, особенно в приграничных районах. Риск повторного российского наступления, артиллерийские обстрелы, мины и дорогостоящая логистика не позволяют части фермеров возделывать землю недалеко от границы и ЛБЗ. Другие — наоборот, хотят сеяться у линии фронта, но кроме желания им нужна помощь от государства, которое выравняло бы условия работы в прифронтовых регионах с тыловыми. Delo.ua рассказывает о средствах поддержки, которые сейчас разрабатывает государство и частные фонды, их концепции представили на встрече "Аграрный сектор - путь от сохранения до восстановления".

Земля в Украине является одним из базовых производственных активов и источников доходов, а не инвестиционным инструментом, как в богатых западных странах. К примеру, средний показатель прибыли без учета налогов (EBITDA) с одного гектара сейчас составляет $94/га в год. Это не слишком много по сравнению с довоенными годами, поэтому украинские аграрии пытаются обрабатывать любой доступный участок.

В Украине есть фермеры, которые вернулись к работе на своих полях вблизи границы со страной-агрессором, даже понимая возможные риски. Чаще всего речь идет о небольших сельхозпроизводителях, земельный банк которых полностью оказался в пограничной полосе. Зачастую у них просто нет других средств для заработка, поэтому они вернулись к привычной деятельности, рассказывает заместитель председателя Всеукраинского аграрного Совета (УАР) Денис Марчук для издания Delo.ua.

Например, члены ВАР работают в приграничных районах Донецкой и Запорожской областей, на правобережье Херсонщины вдоль Днепра. Люди с семьями уже вернулись в свои села, и они хотят возделывать максимум земель, даже с риском бомбардировок и обстрелов. Агро это образ жизни, они этим живут. Денис Марчук заместитель председателя ВАР

С другой стороны, многие аграрии в пограничных сейчас отказываются сеяться из-за военных рисков, низких цен реализации урожая, дорогостоящей и сложной логистики, нехватки работников и оборотных средств.

К примеру, агропроизводитель из Черниговской области Rostok Holding в 2024 году не смог засеять 4 тыс. га вблизи с границей РФ. Холдинг с земельным банком в 15 тыс. га не имел доступа к угодьям в пределах 20-километровой полосы в Новгород-Северском районе. Регион постоянно находится под российскими обстрелами, поэтому сельхозработы в этой полосе невозможны, сообщили в компании. Поэтому посевную провели на более безопасных и удаленных от границы участках, засеяв суммарно 8 тыс. га.

Кроме готовности людей заниматься сельским хозяйством, на приграничных территориях нужно решить ряд вопросов, вроде гуманитарного разминирования и выплат компенсаций тем аграриям, которые уже сделали его за свой счет. Также проблемой остается доступ к кредитованию по программе "5-7-9%", проблема вывоза сельхозпродукции из прифронтовых территорий и вопросы залога для банковского кредитования, добавляет Денис Марчук.

Введут ли компенсацию за разминирование в 10-20 км от границы

Украинские аграрии уже могут подаваться на 80%-ную компенсацию стоимости гуманитарного разминирования, выполненного в период с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года, отметил и.о. министра агрополитики Тарас Высоцкий во время выступления. Проблема в том, что программа поддержки не касается 20-километровой пограничной полосы , где вопрос разминирования и загрязнения взрывоопасными предметами стоит наиболее остро. В этой полосе аграрии сейчас сеются на свой риск, и не могут рассчитывать на получение компенсации за исполненное гуманитарное разминирование.

Эту проблему уже пытаются решить, добавляет и.о. министра. Аграрии и представители ОВА Херсонской и Харьковской областей предложили вдвое уменьшить полосу, в которой действуют ограничения на передвижение граждан и хозяйственную деятельность, с 20 км от границы с РФ до 10 км. Уже проводятся консультации с Управлением Минэкономики по гуманитарному разминированию и Минобороны. Пока окончательное решение не принято, оно зависит от решения военных.

Понимаю, что будет сложная дискуссия. Трудно сказать, чем она завершится. В ближайшее время вопрос будет обсуждаться, насколько вообще это реально, чтобы у аграриев не было неоправданных ожиданий. Если да, то в зоне между 10 и 20 км от границы можно будет получить компенсацию за проведенное разминирование. Тарас Высоцкий и.о. министра агрополитики

Он подчеркивает, что сельхозработы в полосе 20 км от границы все равно ведутся. Земля возделывается и в Харьковской области, где сейчас российские войска пытаются создать плацдарм для наступления на Харьков. Поэтому было бы справедливым дать аграриям с этих территорий возможность получить компенсацию за уже законченное разминирование при условии, что они пользовались услугами авторизованных операторов по разминированию.

Впрочем, аграрные объединения не ожидают скорого уменьшения ширины пограничной полосы до 10 км. Этот вопрос вряд ли решится в условиях, когда войска страны-агрессора атакуют по харьковскому направлению и накапливают силы для провокаций в Сумской области, поясняет Денис Марчук. При этом уже сейчас нужно просчитывать способы помочь аграриям с прифронтовых территорий, оценивать возможность смягчения действующих ограничений.

В ассоциации УКАБ тоже не комментируют расширение территории компенсаций за разминирование до тех пор, пока не будет обнародован текст решения, согласованного между аграрным ведомством и военными.

С начала полномасштабной войны с РФ Украина вводит ограничения перемещений граждан и хозяйственной деятельности вблизи границы со страной-агрессором. Первая линия – сплошная двухкилометровая зона вдоль границы с РФ и Беларусью. Для ее создания Верховная Рада в начале 2023 приняла соответствующий закон 2952-IX. Для ведения там аграрных работ нужно специальное разрешение, но фактически обработка земли там остановлена. Вторую линию ограничений вблизи границы утвердил Кабмин в конце 2023 года, уточнив порядок пребывания граждан в сплошной полосе в 5 км от границы. Теперь гражданин имеет право находиться в пограничной полосе, только если имеет разрешение на ее посещение от местного пограничного отряда ГНСУ. Для сельхозработ также нужно получать разрешение пограничников. Третья зона ограничений касается границы с РФ и достигает 20 км. Она вводилась решениями местных ОВ в 2022 и 2023 годах. Полоса шириной 20 км действует вдоль границы в Ровенской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях. В Киевской области ограничения несколько смягчены, ограничения введены на полосе в 5 км от границы. Сельскохозяйственные работы в этой полосе разрешается проводить при условии заблаговременного информирования подразделения охраны государственной границы об их проведении. Какие вообще ограничения для сельского хозяйства действуют у границы? (Приховати)

Часть помощи прифронтовому агросектору попросят у партнеров

Аграриям действительно сложно работать в зоне 25 км от российской границы, подчеркнул во время выступления Тарас Высоцкий. Чтобы несколько уравнять финансовое положение прифронтовых сельхозпроизводителей с фермерами из более безопасных регионов, предлагается предоставить им льготу по уплате НДФЛ по платежам за аренду участков и заработной плате рабочим, из расчета до 12 человек на 1 тыс. га. Эта льгота была бы эквивалентна поддержке в 1,5-2 тыс. грн/га для прифронтовых сельхозпроизводителей.

Чтобы оказывать данную помощь, необходимо внести соответствующие изменения в налоговый кодекс. Они уже утверждены на уровне межминистерской рабочей группы и ждут обсуждения на правительственном уровне, но это может занять время, добавляет он.

Другая похожая инициатива – компенсация аренды земельных участков аграриям, работающим в полосе 5-15-25 км от границы с РФ . Государство не имеет возможности запустить такую программу, в бюджете воюющей страны такой возможности нет, добавляет и. о. министра. Но ее вполне реально запустить за средства доноров. К их числу относится, например, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), с которой недавно прошли переговоры по этому вопросу.

Тарас Высоцкий на встрече "Аграрный сектор - путь от сохранения к восстановлению"

И. о. министра подсчитал, что эта программа помощи аграриям в 5 км от линии фронта будет стоить ежегодно ориентировочно в $30 млн, для 15 км — около $90 млн, для 25 км — $150 млн.

Эти две программы наиболее сложные в реализации, потому что нуждаются в бюджетных поступлениях. Но мы понимаем, что это нужно делать, чтобы дать возможность работать всем желающим в пределах контролируемой Украиной зоны у границы. Конечно, с учетом всех рисков. Тарас Высоцкий и.о. министра агрополитики

Он также напомнил, что с бизнеса с прифронтовых территорий планируется запретить взимать задолженность и залог по кредитам, если их имущество оказалось в оккупации или в зоне активных боевых действий. Это предложение касается кредитов, по которым предоставлялись государственные гарантии или государственная финансовая поддержка как частичная компенсация процентной ставки по программе "5-7-9".

Какие льготы прифронтовые фермеры уже получают

Аграрии с пострадавших регионов уже получают определенные государственные и кредитные льготы, отметил во время выступления заместитель председателя ВАР Дмитрий Кохан. Кабмин уже одобрил шесть постановлений по оказанию помощи сельскому хозяйству на деоккупированных территориях, где завершены боевые действия, прифронтовых территориях и зонах с высоким риском боевых действий.

К примеру, благодаря расширению сроков льготного кредитования в зоне высокого военного риска, в 2024 году пострадавший бизнес, в том числе аграрный, смог получить кредиты на сумму около 8 млрд грн. Это более 20% всех кредитов, выданных с начала года по программе "5-7-9%", отметил он.

Также агросектор на территориях активных боевых действий получил отсрочку до конца войны от уплаты земельного налога. Единый налог 4-й группы (для сельхозпредприятий) и минимальное налоговое обязательство не начисляются и не уплачиваются до завершения боевых действий. Благодаря этим льготам, под действие которых попадает более 400 тыс. га земель, агропроизводители уже сэкономили около 300 млн. грн.

По недавно введенным правительственным инициативам – введение скидки в 30% за перевозку АО "Укрзализниця" сельхозпродукции с прифронтовых и деоккупированных территорий. Для ее предоставления в бюджете УЗ заложено 1 миллиард гривен.

"Понятно, что это не даст максимального эффекта, но это дополнительный миллиард, который подойдет в рынок именно в этой пострадавшей регионе, это удешевление логистики и себестоимости продукции с таких территорий". Дмитрий Кохан заместитель председателя ВАР

Результаты уже предоставленных льгот озвучил председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев во время выступления. По его данным, только льготами по налогу на землю за 2022-2023 годы воспользовались уже 50,3 тыс. человек, причем за 2022 год льгот предоставлено на 10,98 млрд грн, а за 2023 год - 10,37 млрд грн.

Какие шансы на восстановление приграничных территорий

Несмотря на программы помощи агросектора и желание фермеров обрабатывать свои поля вблизи границы с РФ, восстановление прифронтовых территорий станет делом десятков лет, говорится в исследовании. Института гражданского общества. Территория вдоль границы с РФ и линия разграничения останется опасной в среднесрочной перспективе, а именно:

Пятикилометровая зона вдоль украинско-российской/белорусской границы останется непригодной для жизни и ведения сельского хозяйства;

Территории в полосе 30 км будут очень опасны для проживания и ведения экономической деятельности;

Достаточно опасными останутся территории в 100-километровой зоне вдоль линии фронта и украинско-российской границы. В нее попадают областные центры прифронтовых регионов, что делает невозможным отселение из нее людей и остановку хозяйственной деятельности.

Специалисты института отмечают, что экономика в 30-километровой полосе от границы должна базироваться на отраслях, которые не нуждаются в предприятиях с большими основными фондами и большим количеством работников, а предполагают деконцентрацию и мобильность производства. В качестве примера приводится товарное выращивание зерна, лесоводство, добыча местных полезных ископаемых. Любая переработка и распределение полученного сырья должно происходить вне этой опасной зоны.

Крайне важно учесть не только интересы агробизнеса, но и интересы жителей приграничья, которые в результате военных действий потеряли привычный образ жизни, говорится в аналитике фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива. Фермеры находятся в фокусе государства и могут получать льготные кредиты и компенсации, в то время как проблемой остаются компенсации владельцам земельных паев, потерявших возможность получать средства за аренду своего угодья. Также эти люди лишились возможности вести подсобное хозяйство, а счет которого обеспечивали собственные нужды.

С учетом этих вызовов государство должно разработать стратегический план развития регионов, учитывая их положение относительно границы с враждебными государствами, и подготовить соответствующие программы регионального развития, а также внести необходимые изменения в законодательство. При этом следует понимать, что такой план должен иметь долгосрочную перспективу и быть рассчитан по крайней мере на десятилетия, говорится в документе.