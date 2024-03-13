ГПСУ начала выдавать разрешения на пребывание в пограничной полосе

13 марта стало известно, что Государственная пограничная служба Украины начнет выдавать разрешения на въезд, пребывание, проживание, работу и передвижение в пограничной полосе, ширина которой 5 километров.

Об этом сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что сейчас ведется разработка единой базы лиц с разрешениями для быстрой идентификации через служебные планшеты инспекторов.

Это происходит на фоне изменений, введенных правительством Украины в декабре 2023 г., которые вводят ограничения на свободный въезд и пребывание в пограничной полосе без специального разрешения.

Согласно приказу Министерства внутренних дел от 29 января 2024 года, такие решения представляются органами Госпогранслужбы, и они обязаны принять решение в течение десяти рабочих дней после получения обращения.

Нововведения также устанавливают особый пограничный режим и запрещают нерегулируемое передвижение лиц и проведение работ на участках недалеко от государственной границы.

Для определенных категорий лиц согласно определенному перечню , включая пересекающих государственную границу в пунктах пропуска или водителей грузовиков, осуществляющих мультимодальные перевозки, разрешения получать не нужно.

Эти меры направлены на обеспечение безопасности и контроля в пограничной полосе, а также организацию выполнения инженерных, геологических и других видов работ с соблюдением установленных правил и ограничений.

Напомним, 15 декабря спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" рассказал, что согласно изменениям в пограничный режим, которые были утверждены правительством, для пребывания в пограничной полосе необходимо иметь специальное разрешение.

Соответствующие изменения в постановление №1292 были внесены 7 декабря.

Как пояснил Демченко, изменения предполагают ограничения в свободном въезде и получении специальных разрешений, чтобы въезжать, находиться и проводить работы в пределах пограничной полосы. При этом разрешение несовершеннолетним будет предоставляться по обращению одного из родителей или усыновителей/опекунов.