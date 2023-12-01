С 1 декабря в Закарпатье ввели проверку документов лиц, находящихся на территории области

С 1 декабря и до завершения военного положения продлится проверка документов у лиц, находящихся на территории Закарпатской области.

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Об этом сообщает Закарпатская областная администрация.

"Рада обороны области принял решение ввести проверку документов лиц на территории Закарпатской области. Изменения будут действовать с 1 декабря 2023 года до завершения военного положения в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общим приказом главы областной военной администрации и начальника ОТЦК и СП назначены коменданты районов и городов Закарпатской области. Последние определят уполномоченных лиц для проведения проверки документов.

Как отмечают в Закарпатской ОВА, такие мероприятия осуществляются в соответствии с Порядком проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения, утвержденного постановлением КМУ от 29 декабря 2021 года № 1456.

Отметим, Закарпатье является единственной областью в Украине, где не введен комендантский час.

Военное положение - что нужно знать

Во время действия особого режима в стране могут ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства . В частности, во время комендантского часа в населенных пунктах запрещено передвигаться без специальных документов. Кроме того, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины.

У граждан и бизнеса могут конфисковать вещи на нужды армии . К примеру, в Украине уже проводили национализацию ряда компаний , мотивируя это необходимостью обеспечивать потребности армии. Так , произошло с ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Кроме того, практиковали передачу на фронт конфисковавших на таможне автомобилей.

Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:

запрет на массовые мероприятия и забастовки;

проверку документов у граждан;

запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";

особое регулирование связи и интернета;

эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.