- Тип
- Важно
- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
С 1 декабря в Закарпатье ввели проверку документов лиц, находящихся на территории области
С 1 декабря и до завершения военного положения продлится проверка документов у лиц, находящихся на территории Закарпатской области.
Об этом сообщает Закарпатская областная администрация.
"Рада обороны области принял решение ввести проверку документов лиц на территории Закарпатской области. Изменения будут действовать с 1 декабря 2023 года до завершения военного положения в Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общим приказом главы областной военной администрации и начальника ОТЦК и СП назначены коменданты районов и городов Закарпатской области. Последние определят уполномоченных лиц для проведения проверки документов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Как отмечают в Закарпатской ОВА, такие мероприятия осуществляются в соответствии с Порядком проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения, утвержденного постановлением КМУ от 29 декабря 2021 года № 1456.
Отметим, Закарпатье является единственной областью в Украине, где не введен комендантский час.
Военное положение - что нужно знать
Во время действия особого режима в стране могут ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. В частности, во время комендантского часа в населенных пунктах запрещено передвигаться без специальных документов. Кроме того, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины.
У граждан и бизнеса могут конфисковать вещи на нужды армии. К примеру, в Украине уже проводили национализацию ряда компаний, мотивируя это необходимостью обеспечивать потребности армии. Так , произошло с ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Кроме того, практиковали передачу на фронт конфисковавших на таможне автомобилей.
Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:
- запрет на массовые мероприятия и забастовки;
- проверку документов у граждан;
- запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";
- особое регулирование связи и интернета;
- эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.
В то же время даже во время действия военного положения запрещено ограничивать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные ч. 2 ст. 64 Конституции Украины .