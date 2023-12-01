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З 1 грудня на Закарпатті запровадили перевірку документів осіб, які перебувають на території області
З 1 грудня і до завершення воєнного стану триватиме перевірка документів у осіб, що перебувають на території Закарпатської області.
Про це повідомляє Закарпатська обласна адміністрація.
"Рада оборони області прийняла рішення запровадити перевірку документів осіб на території Закарпатської області. Зміни діятимуть з 1 грудня 2023 року до завершення воєнного стану в Україні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що спільним наказом голови обласної військової адміністрації й начальника ОТЦК та СП призначені коменданти районів і міст Закарпатської області. Останні визначать уповноважених осіб для здійснення перевірки документів.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Як зауважують в Закарпатській ОВА, такі заходи здійснюються відповідно до Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 29 грудня 2021 року №1456.
Зауважимо, Закарпаття є єдиною областю в Україні, де не запроваджена комендантська година.
Воєнний стан — що потрібно знати
Під час дії особливого режиму в країні можуть обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства. Зокрема, під час дії комендантської години в населених пунктах заборонено пересуватися без спеціальних документів. Крім того, військовозобовʼязаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати межі України.
У громадян та бізнесу можуть конфіскувати речі на потреби армії. Наприклад, в Україні вже проводили націоналізацію низки компаній, мотивуючи це необхідністю забезпечувати потреби армії. Так було з ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". Крім того, практикували передачу на фронт автомобілів, які конфіскували на митниці.
Під час воєнного стану влада може вдаватися й до інших обмежень та запроваджувати:
- заборону на масові заходи та страйки;
- перевірку документів у громадян;
- заборону на поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку";
- особливе регулювання зв'язку та інтернету;
- евакуацію людей з місць, небезпечних для проживання.
Водночас, навіть під час дії воєнного стану заборонено обмежувати права та свободи людини і громадянина, передбачені ч. 2 ст. 64 Конституції України.