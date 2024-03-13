ДПСУ почала видавати дозволи на перебування в прикордонній смузі

13 березня стало відомо, що Державна прикордонна служба України почне видавати дозволи на в'їзд, перебування, проживання, роботу та пересування у прикордонній смузі, ширина якої яка становить 5 кілометрів.

Про це повідомили у ДПСУ.

Зазначається, що наразі ведеться також розробка єдиної бази осіб з дозволами для швидкої ідентифікації через службові планшети інспекторів.

Це відбувається на тлі змін, введених урядом України у грудні 2023 року, які вводять обмеження на вільний в'їзд та перебування у прикордонній смузі без спеціального дозволу.

Згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ від 29 січня 2024 року, такі рішення видаються органами Держприкордонслужби, і вони зобов'язані прийняти рішення протягом десяти робочих днів після отримання звернення.

Нововведення також встановлюють особливий прикордонний режим і забороняють нерегульоване пересування осіб та проведення робіт на ділянках неподалік державного кордону.

Для певних категорій осіб згідно з визначеним переліком, включаючи тих, хто перетинає державний кордон у пунктах пропуску або водіїв вантажівок, що здійснюють мультимодальні перевезення, дозволи отримувати не потрібно.

Ці заходи спрямовані на забезпечення безпеки та контролю у прикордонній смузі, а також на організацію виконання інженерних, геологічних та інших видів робіт з дотриманням встановлених правил та обмежень.

Нагадаємо, 15 грудня речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Українській правді" розповів, що згідно зі змінами до прикордонного режиму, які були затверджені урядом, для перебування у прикордонній смузі необхідно мати спеціальний дозвіл.

Відповідні зміни до постанови №1292 було внесено 7 грудня.

Як пояснив Демченко, зміни передбачають обмеження у вільному в'їзді та отриманні спеціальних дозволів, щоб в’їжджати, перебувати та проводити роботи у межах прикордонної смуги. При цьому, дозвіл неповнолітнім надаватиметься за зверненням одного з батьків чи усиновлювачів/опікунів.