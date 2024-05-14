Отечественные фермеры могут бесплатно получить семена подсолнечника

Фермеры из прифронтовых и деоккупированных территорий могут получить семена подсолнечника. Помощь предлагается аграриям, ранее подававшим заявки через Государственный аграрный реестр на получение семян кукурузы, однако им не хватило посевных единиц этой культуры.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что компания Лидеа Украина через Программу USAID АГРО при поддержке Министерства аграрной политики и продовольствия Украины передаст аграриям из наиболее пострадавших от войны областей 2858 посевных единиц семян подсолнечника.

Кто может подать заявку

Как отмечают в МинАПК, подать заявку могут агропроизводители, возделывающие от 5 до 500 га в Днепропетровской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Каждый фермер, которому не хватило семян кукурузы, сможет получить до 40-ти посевных единиц подсолнечника. При этом, как объясняют в МинАПК, подавать новую заявку в ГАР не нужно, организаторы сами будут контактировать с предложением с подающими заявки.

"Агропроизводители с прифронтовых и деоккупированных территорий смогут вырастить и поставить на рынок не менее 24 тыс. тонн подсолнечника. По предварительным прогнозам, урожай, собранный из бесплатно предоставленных семян, принесет аграриям примерно 360 млн грн выручки, что будет способствовать восстановлению агропроизводства", – подчеркивают в МинАПК.

Напомним, недавно в рамках инициативы AGRI-Украина от USAID, компания «Лидея Украина» передала 3 362 посевных единиц семян кукурузы. Их получили фермеры прифронтовых общин Донбасса, Николаевщины, Херсонщины и Запорожья.

Организацию доставки семян обеспечит Всеукраинская ассоциация общин, реализуя при содействии Программы USAID АГРО проект «Объединенные общины».

Отметим, что по состоянию на 10 мая на контролируемой Украиной территории уже засеяно 3,5 млн гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур.

Новая программа USAID Harvest поддержит украинских аграриев на $250 млн

Агентство США по международному развитию (USAID) представило новую программу USAID Harvest, нацеленную на инвестирование в будущее аграрного сектора Украины в размере более 250 млн долларов.

Речь идет как о семенных материалах, удобрениях, которые помогают обеспечивать продовольственную безопасность не только Украины, но и всего мира, так и о непоколебимой поддержке системных реформ в Украине: земельной, реформы по мелиорации, развитии переработки, которые являются важнейшими на сегодняшний день.

Кроме того, поддержка будет направлена на малых производителей зерна и масличных, чтобы расширить рынки их экспорта.

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