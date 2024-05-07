Компенсация для аграриев: перечень отечественной техники расширен до 64 производителей

Министерство экономики Украины расширило перечень отечественной техники и оборудования для АПК, за покупку которых аграрии могут получить 25% компенсацию из государственного бюджета. Сейчас в перечень входит продукция 64 производителей, или 6 691 номенклатурная позиция.

Об этом сообщили в Министерстве экономики.

В обновленный список добавлено 20 новых производителей. Среди представленной номенклатуры – почвообрабатывающая, посевная техника, машины для обработки семян, внесение удобрений, опрыскиватели, транспортное оборудование, системы орошения и сушки, техника для животноводства.

"Программа 25% компенсации аграриям стоимости приобретенной сельхозтехники украинского производителя – одна из составляющих нашей политики "Сделано в Украине", которая направлена на поддержку украинского производителя и стимулирование спроса на отечественную продукцию", - сообщила первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко.

Для получения компенсации аграрий должен выбрать поставщика из перечня на сайте Минэкономики, приобрести необходимую технику и подать заявку с документами в уполномоченный банк. В настоящее время программой охвачено 30 банков-партнеров. В этом году на реализацию программы мы заложили в бюджет 1 млрд. грн.

Перечень будет и дальше обновляться по заявкам производителей до 31 октября. Минэкономики призывает производителей подавать документы для включения в список.

Программы поддержки сельскохозяйственных производителей

Добавим, что программа частичной компенсации государством стоимости сельхозтехники и оборудования украинского производства в Украине стартовала 8 апреля.

Кроме программы компенсации стоимости отечественной сельскохозяйственной техники, как рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, в целом в 2024 году есть такие программы по поддержке сельскохозяйственных производителей :

"Доступные кредиты 5-7-9". Агропроизводители могут получить кредит до 90 млн грн, а предприятия по переработке – до 150 млн грн.

Предприниматели, обрабатывающие до 500 га, могут получить гарантию на кредит через Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве . Согласно программе, производитель может снизить залог под кредит вдвое. Эта программа также важна для аграриев, занимающихся садоводством.

Гранты на развитие садов и теплиц – до 7 млн гривен или 10 млн гривен соответственно. Деньги после утверждения проекта выплачиваются в течение месяца.

Компенсация до 50% от стоимости восстановления и строительства мелиоративных систем. Это касается прокладки труб, водоотвода, дождевального оборудования. Программа актуальна для фермеров, занимающихся семеноводством, садоводством и выращиванием овощей. В Госбюджете на 2024 год заложено 200 млн. грн.

Напомним, что в марте Кабинет министров принял постановление о расширении направлений государственной поддержки аграриев, зарегистрированных в Государственном аграрном реестре, и увеличении суммы выплат.