Компенсація для аграріїв: перелік вітчизняної техніки розширено до 64 виробників

Міністерство економіки України розширило перелік вітчизняної техніки та обладнання для АПК, за придбання яких аграрії можуть отримати 25% компенсацію з державного бюджету. Наразі до переліку входить продукція 64 виробників, або ж 6 691 номенклатурна позиція.

Про це повідомили у Міністерстві економіки.

До оновленого переліку додано 20 нових виробників. Серед представленої номенклатури - грунтообробна, посівна техніка, машини для обробки насіння, внесення добрив, обприскувачі, транспортне обладнання, системи зрошення та сушіння, техніка для тваринництва.

"Програма 25% компенсації аграріям вартості придбаної сільгосптехніки українського виробника — одна зі складових нашої політики “Зроблено в Україні”, яка спрямована на підтримку українського виробника та стимулювання попиту на вітчизняну продукцію", - повідомила перший віце-прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Для отримання компенсації аграрій має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати заявку з документами до уповноваженого банку. Наразі програмою охоплено 30 банків-партнерів. Цього року на реалізацію програми ми заклали в бюджет 1 млрд грн.

Перелік буде й надалі оновлюватися за заявками виробників до 31 жовтня. Мінекономіки закликає виробників подавати документи для включення до переліку.

Програми підтримки сільськогосподарських виробників

Додамо, програма часткової компенсації державою вартості сільгосптехніки та обладнання українського виробництва в Україні стартувала 8 квітня.

Крім програми компенсації вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки, як розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, загалом у 2024 році є такі програми з підтримки сільськогосподарських виробників:

"Доступні кредити 5-7-9". Агровиробники можуть отримати кредит до 90 млн грн, а підприємства з переробки – до 150 млн грн.

Підприємці, які обробляють до 500 га, можуть отримати гарантію на кредит через Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві . Згідно з програмою, виробник може зменшити заставу під кредит вдвічі. Ця програма також важлива для аграріїв, які займаються садівництвом.

Гранти на розвиток садів і теплиць - до 7 млн гривень або 10 млн гривень відповідно. Гроші після затвердження проєкту виплачують протягом місяця.

Компенсація до 50% вартості відновлення та будівництва меліоративних систем. Це стосується прокладки труб, водовідведення, дощувального обладнання. Програма актуальна для фермерів, що займаються насінництвом, садівництвом та вирощуванням овочів. В Держбюджеті на 2024 рік закладено 200 млн грн.

Нагадаємо, що у березні Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо розширення напрямів державної підтримки аграріїв, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі, та збільшення суми виплат.