Мінагрополітики припиняє прийом заявок на отримання дотацій за землю: в чому причина

В Державному аграрному реєстрі припиняється прийом заявок на отримання окремої бюджетної субсидії на 1 гектар сільгоспугідь для аграріїв з деокупованих територій та на яких завершено ведення бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Дане рішення у відомстві пояснили тим, що наразі кількість вже отриманих заявок відповідає передбаченому обсягу бюджетних виплат у сумі 796 млн грн.

"Всі заявки, що вже були подані виробниками сільськогосподарської продукції, будуть опрацьовані в установленому порядку", - запевняють в Мінагрополітики.

Там додають, що у разі наявності додаткових ресурсів буде відкрито нову хвилю прийому заяво і закликають аграріїв слідкувати за додатковими оголошеннями.

Прийом заявок тривав лише 3 дні

Нагадаємо, що з 1 травня у Державному аграрному реєстрі розпочалась подача заявок на окрему бюджетну субсидію на оброблювані угіддя для аграріїв з деокупованих територій та територій, на яких завершені бойові дії.

Вона мала тривати до 30 червня 2024 року.

Програма передбачала, що малі фермерські господарства площею до 120 гектарів зможуть отримати фінансову підтримку у розмірі 8 тисяч гривень на 1 гектар.

Як повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, ці кошти будуть спрямовані на те, щоб допомогти аграріям провести посівну кампанію та забезпечити збір урожаю.

Допомогу зможуть отримати сільгосптоваровиробники окремих районів Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.

Уряд розширив напрями підтримки для фермерських господарств

Нагадаємо, що у березні Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо розширення напрямів державної підтримки аграріїв, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі, та збільшення суми виплат.

Зокрема, бюджетні кошти надаватимуться за такими напрямами та у такому розмірі:

бюджетна субсидія на 1 гектар аграріям, які обробляють до 120 га земель сільськогосподарського призначення. Розмір збільшено з 3100 гривень до 4000 грн на 1 гектар;

окрема бюджетна субсидія на 1 гектар для аграріїв з деокупованих територій та тих територій, на яких завершені бойові дії. Розмір підтримки - 8000 грн на 1 гектар;

спеціальна бюджетна дотація для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності. Фермери, що утримують від 3 до 100 корів, зможуть отримати 7000 гривень на одну голову;

спеціальна бюджетна дотація для утримання маточного поголів’я кіз та/або овець. Розмір підтримки - 2000 гривень на одну голову для тих, хто утримує від 5 до 500 голів кіз та овець.

Програми підтримки сільськогосподарських виробників

Цього року уряд розширив перелік програм для підтримки аграріїв, які вже третій рік поспіль працюють в умовах війни і попри складнощі продовжують підтримувати національну і світову продовольчу безпеку. Тож, за словами першого заступника міністра агрополітики Тараса Висоцького, загалом у 2024 році діють такі програми: