Минагрополитики прекращает прием заявок на получение дотаций за землю: в чем причина

В Государственном аграрном реестре прекращается прием заявок на получение отдельной бюджетной субсидии на 1 гектар сельхозугодий для аграриев с деоккупированных территорий и на которых велись боевые действия.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Данное решение в ведомстве объяснили тем, что количество уже полученных заявок соответствует предусмотренному объему бюджетных выплат в сумме 796 млн грн.

"Все заявки, которые уже были поданы производителями сельскохозяйственной продукции, будут проработаны в установленном порядке", - уверяют в Минагрополитики.

Там добавляют, что в случае наличия дополнительных ресурсов будет открыта новая волна приема заявления и призывают аграриев следить за дополнительными объявлениями.

Прием заявок длился всего 3 дня

Напомним, что с 1 мая в Государственном аграрном реестре началась подача заявок на отдельную бюджетную субсидию на возделываемые угодья для аграриев с деоккупированных территорий и территорий, на которых завершены боевые действия.

Она должна была продлиться до 30 июня 2024 года.

Программа предусматривала, что малые фермерские хозяйства площадью до 120 гектаров могут получить финансовую поддержку в размере 8 тысяч гривен на 1 гектар.

Как сообщал премьер-министр Денис Шмигаль, эти средства будут направлены на то, чтобы помочь аграриям провести посевную кампанию и обеспечить сбор урожая.

Помощь смогут получить сельхозтоваропроизводители отдельных районов Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей.

Правительство расширило направления поддержки для фермерских хозяйств

Напомним, что в марте Кабинет министров принял постановление о расширении направлений государственной поддержки аграриев, зарегистрированных в Государственном аграрном реестре, и увеличении суммы выплат.

В частности, бюджетные средства будут предоставляться по следующим направлениям и в таком размере:

бюджетная субсидия на 1 гектар аграриям, которые обрабатывают до 120 гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Размер увеличен с 3100 гривен до 4000 гривен на 1 гектар;

отдельная бюджетная субсидия на 1 гектар для аграриев с деоккупированных территорий и тех территорий, где завершены боевые действия. Размер поддержки – 8000 гривен на 1 гектар;

специальная бюджетная дотация для содержания крупного рогатого скота (коров) всех видов продуктивности. Фермеры, содержащие от 3 до 100 коров, смогут получить 7000 гривен на одну голову;

специальная бюджетная дотация для содержания маточного поголовья коз и овец. Размер поддержки – 2000 гривен на одну голову для тех, кто содержит от 5 до 500 голов коз и овец.

Программы поддержки сельскохозяйственных производителей

В этом году правительство расширило перечень программ для поддержки аграриев, которые уже третий год работают в условиях войны и, несмотря на сложности, продолжают поддерживать национальную и мировую продовольственную безопасность. По словам первого заместителя министра агрополитики Тараса Высоцкого, в целом в 2024 году действуют следующие программы: