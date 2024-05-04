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Минагрополитики прекращает прием заявок на получение дотаций за землю: в чем причина
В Государственном аграрном реестре прекращается прием заявок на получение отдельной бюджетной субсидии на 1 гектар сельхозугодий для аграриев с деоккупированных территорий и на которых велись боевые действия.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
Данное решение в ведомстве объяснили тем, что количество уже полученных заявок соответствует предусмотренному объему бюджетных выплат в сумме 796 млн грн.
"Все заявки, которые уже были поданы производителями сельскохозяйственной продукции, будут проработаны в установленном порядке", - уверяют в Минагрополитики.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Там добавляют, что в случае наличия дополнительных ресурсов будет открыта новая волна приема заявления и призывают аграриев следить за дополнительными объявлениями.
Прием заявок длился всего 3 дня
Напомним, что с 1 мая в Государственном аграрном реестре началась подача заявок на отдельную бюджетную субсидию на возделываемые угодья для аграриев с деоккупированных территорий и территорий, на которых завершены боевые действия.
Она должна была продлиться до 30 июня 2024 года.
Программа предусматривала, что малые фермерские хозяйства площадью до 120 гектаров могут получить финансовую поддержку в размере 8 тысяч гривен на 1 гектар.
Как сообщал премьер-министр Денис Шмигаль, эти средства будут направлены на то, чтобы помочь аграриям провести посевную кампанию и обеспечить сбор урожая.
Помощь смогут получить сельхозтоваропроизводители отдельных районов Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей.
Правительство расширило направления поддержки для фермерских хозяйств
Напомним, что в марте Кабинет министров принял постановление о расширении направлений государственной поддержки аграриев, зарегистрированных в Государственном аграрном реестре, и увеличении суммы выплат.
В частности, бюджетные средства будут предоставляться по следующим направлениям и в таком размере:
- бюджетная субсидия на 1 гектар аграриям, которые обрабатывают до 120 гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Размер увеличен с 3100 гривен до 4000 гривен на 1 гектар;
- отдельная бюджетная субсидия на 1 гектар для аграриев с деоккупированных территорий и тех территорий, где завершены боевые действия. Размер поддержки – 8000 гривен на 1 гектар;
- специальная бюджетная дотация для содержания крупного рогатого скота (коров) всех видов продуктивности. Фермеры, содержащие от 3 до 100 коров, смогут получить 7000 гривен на одну голову;
- специальная бюджетная дотация для содержания маточного поголовья коз и овец. Размер поддержки – 2000 гривен на одну голову для тех, кто содержит от 5 до 500 голов коз и овец.
Программы поддержки сельскохозяйственных производителей
В этом году правительство расширило перечень программ для поддержки аграриев, которые уже третий год работают в условиях войны и, несмотря на сложности, продолжают поддерживать национальную и мировую продовольственную безопасность. По словам первого заместителя министра агрополитики Тараса Высоцкого, в целом в 2024 году действуют следующие программы:
- "Доступные кредиты 5-7-9". Агропроизводители могут получить кредит до 90 млн грн, а предприятия по переработке – до 150 млн грн.
- Предприниматели, обрабатывающие до 500 гектаров, могут получить гарантию на кредит через Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Согласно программе, производитель может снизить залог под кредит вдвое. Эта программа также важна для аграриев, занимающихся садоводством.
- Гранты на развитие садов и теплиц – до 7 миллионов или 10 миллионов гривен соответственно. Деньги после утверждения проекта выплачиваются в течение месяца.
- Компенсация до 50% от стоимости восстановления и строительства мелиоративных систем. Это касается прокладки труб, водоотвода, дождевального оборудования. Программа актуальна для фермеров, занимающихся семеноводством, садоводством и выращиванием овощей. В госбюджете на 2024 год на нее заложено 200 миллионов гривен.
- Компенсация стоимости отечественной сельскохозяйственной техники – аграрии могут получить 25% стоимости сельхозтехники 44 украинских производителей.