Минагрополитики будет развивать цифровой агросервис: где он пригодится

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины подписало Меморандум с компаниями "Сингента" и "Н.С.Т. Украина" о сотрудничестве в аграрной и информационно-цифровой сферах.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там отметили, что со стороны Министерства документ подписал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Денис Башлык.

Согласно сообщению, меморандум предусматривает, что Минагрополитики получит от компаний доступ к новейшему цифровому агросервису, который будет способствовать увеличению прозрачности рынка аграрной продукции.

Стратегические шаги будут предусматривать реализацию пилотного проекта для оценки возможности применения цифрового сервиса при выполнении задач Минагрополитики. А также его усовершенствование по результатам пилота с поддержкой процесса государственной сертификации сервиса и предоставление постоянного доступа и сопровождения для Министерства.

Как работает и для чего нужен цифровой агросервис

В Минагрополитики объясняют, что агросервис использует и анализирует спутниковые снимки на основе нейронной сети и уникальных алгоритмов, помогающих определить сельскохозяйственную культуру и состояние посевов в режиме реального времени с последующим прогнозированием урожайности.

По словам Башлыка, министерство, благодаря доступу к новому агросервису, сможет определять границы полей и виды сельхоз культур, выращиваемых на конкретных полях.

Также можно будет получать прогноз урожайности основных сельхозкультур в определенных областях или конкретном поле, оценить площадь полей, определить показатели оценочной урожайности на одном поле по сравнению с урожайностью на других полях, получить оценку потенциала каждого поля, основанного на исторических данных.

Цифровой сервис базируется на самой современной системе Cropwise Operations (в прошлом Cropio), созданной специально для аграриев и уже в течение 10 лет хорошо зарекомендовавшей себя среди пользователей.

Вместе участники будут работать над созданием возможностей для усовершенствования и развития сервиса в соответствии с потребностями Минагрополитики по его использованию на платформе Государственного аграрного реестра (ГАР).

Справка

Syngenta – это глобальная научно ориентированная агротехнологическая компания, входящая в состав Группы компаний Syngenta Group со штаб-квартирой в Швейцарии, зарегистрированной в Китае. Syngenta сотрудничает с фермерами в целях внедрения возобновляемого сельского хозяйства - системы производства продуктов питания, которая способствует сохранению и восстановлению здоровья почв, защите климата, водных ресурсов и биоразнообразию, а также повышению производительности и прибыльности фермерских хозяйств.

ООО "Н.С.Т. Украина" - агротехнологическая компания, основанная в 2011 году. В 2019 году компания стала частью Syngenta Group. Основным направлением деятельности ООО "Н.С.Т. Украина" есть разработка инновационного сервиса Cropwise Operations, специально предназначенного для аграриев. Этот сервис помогает оптимизировать управление ресурсами на агропредприятиях, повысить производительность, эффективность и контролируемость бизнес-процессов.