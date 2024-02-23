В аграрном реестре зарегистрировалось менее половины фермеров: названо точное число

На сегодняшний день в Государственном аграрном реестре (ГАР) насчитывается 126 686 фермеров, сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Денис Башлык в интервью для издания Delo.ua. По приблизительным оценкам, в системе зарегистрировано менее половины всех украинских фермеров.

"Мы понимаем, что и сейчас в нем далеко не все аграрии. Боюсь говорить в процентах, но это точно даже не половина всего сектора — этот вывод можно сделать по зарегистрированному земельному банку Украины", - уточнил замминистра.

По его словам, на момент запуска платформы в августе 2022 года Государственная служба статистики оценивала количество его потенциальных пользователей в 45-50 тыс. Такая оценка объясняется остутствием в то время единой базы данных о количестве фермеров: сельгосппроизводители-единоличники не отчитываются перед государством, хотя они фактически являются малыми фермерами.

За первые полгода после запуска в ГАР первых программ господдержки в системе зарегистрировались около 60 тыс. новых агропроизводителей. То есть уже тогда зарегестрировалось больше фермеров, чем их существовало по данным официальной статистики, добавляет Денис Башлык.

Динамика регистраций начала увеличиваться после запуска в ГАР программ для средних и крупных участников рынка, постепенно достигнув нынешних 126,7 тыс.

Замминистра агрополитики уточнил, что доступ в систему происходит только по желанию фермера, поэтому все 100% аграриев появятся в ГАР только если парламент обяжет их зарегистрироваться. Государственная политика Украины не предусматривает принудительную регистрацию, тогда как в странах Евросоюза фермеры обязаны это сделать в системах, аналогичных украинскому аграрному реестру.

ДАР является автоматизированной электронной платформой, доступной всем сельхозпроизводителям независимо от формы хозяйствования. При помощи реестра предоставляются государственные сервисы, банковское финансирование и кредитные гарантии, гранты и помощь от международных партнеров.

Проект реализуется Минагрополитики совместно с Госгеокадастром, Министерством юстиции и при содействии Всемирного Банка и Программы USAID по аграрному и сельскому развитию.

Больше о цифровизации коммуникации с аграриями замминистра рассказал в интервью "Аграрный реестр не является средством для налогообложения или мобилизации фермеров".

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