В Одесской области засеяли первые экспериментальные поля хлопка (ФОТО)

В Одесской области засеяли первые экспериментальные поля хлопчатника. Первые побеги можно будет увидеть уже через две недели.

Об этом сообщил Департамент аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОГА.

Отмечается, что специалисты Украинского института экспертизы сортов растений (УИЭСР) засеяли первые поля с пятью экспериментальными сортами хлопчатника.

Украинские селекционеры уверены, что наряду с выращиванием традиционных культур на юге Украины складываются максимально благоприятные почвенно-климатические условия для выращивания хлопчатника. Особенно, в районах, страдающих от стремительного изменения климатических условий, приводящих к засухе.

Как пояснили в облдепартаменте агрополитики, хлопчатник — это однолетняя культура с практически безотходным производством: из нее получают волокна (до 40%) и семена (60%), из которых изготовляют техническое масло, жмых для животноводства, а створки коробочек используют как биотопливо. Кроме того, отходы хлопчатника являются стратегическим сырьем для производства оборонительных средств.

По результатам исследований Института климатически ориентированного сельского хозяйства НААН, урожайность хлопчатника на суше – 1,8 т/га, а на оросительных землях – 2,7 т/га.

В целом по Одесской области около 10 предприятий изъявили желание засеять небольшие экспериментальные поля, чтобы определить, насколько эту культуру выгодно выращивать в степной зоне и какой экономический потенциал у нее будет.

Почему это важно

Хлопок имеет особую ценность в условиях войны, ведь хлопок – главный компонент для производства нитроцеллюлозы, используемый в военной промышленности для изготовления пороха. Потребность для Украины в нитроцеллюлозе оценивается в 10 тысяч тонн. Для этого необходимо засеять 30 тысяч гектаров или вдвое меньшую площадь, если выращивать хлопок на орошаемых землях, отмечал департамент аграрной политики Одесской ОВА.

О том, что Украина нуждается в стратегической выращивании хлопка заявлял и первый заместитель министра агрополитики Украины Тарас Высоцкий. Чиновник призвал принять закон, который позволил бы завозить в Украину семена хлопчатника для развития отрасли.

Одним из ключевых предложений Высоцкого было создание хлопкового кластера в Одесской области. В свою очередь, глава Одесской ОВА Олег Кипер анонсировал начало выращивания хлопка уже в этом году.

"Если изменения в законодательство будут приняты оперативно, то посевная кампания может начаться уже в конце апреля, и в этом году у нас будет первый урожай одесского хлопка", - написал Кипер.

23 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №10427-1 – о внесении изменений в некоторые законы Украины о распространении сортов хлопчатника в Украине. "За" соответствующее решение проголосовал 291 народный депутат.

Документ предусматривает упрощение процедур ввоза и обращения на территории Украины сортов хлопчатника, прежде всего на период военного положения и в течение 36 месяцев с даты его прекращения или отмены.